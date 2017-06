どこでもサイエンスの半年ごとの恒例、「宇宙、どうでしょう」でございます。宇宙に関することといえば、予測が秒単位でできることから、どーなるかわからんことまで「素人でも手軽に観察または参加できる」宇宙に関わるあれこれを、サクっと紹介しちゃいます。今回は、2017年7~12月の半年分をば。

なお、天文現象を一年分紹介している年鑑の類が、毎年刊行されています。ここではとても書き切れない内容がいっぱい。手帳タイプの1000円くらいから月替わりのカレンダータイプ、そしてDVD・ソフトつきムックで3000円くらいまでですね。前回の「宇宙、どうでしょう」の記事にまとめてありますので必要に応じてご参照あれ。

夏は、なんか、天体観察なシーズンですね。夜は暖かいし、休みに田舎に行くってこともアリだし、流れ星も大目。お店で配っているフリーペーパーからなにから「星をみましょう」な特集をしがちでございます。

で、夏は実際四季のなかでベストかというと、うーむ、まあ、中くらいかなーというところですね。田舎にいければ、天の川を見るのは夏の終わりから秋がいいんですけどね。ただ、ここ数年は「夏がいいですよ」とかなり自信を持って言えます。なにしろ、木星と土星がバッチリ見えるのですから。

木星と土星がイイ感じ そして、土星の環が見やすい 木星と土星は、毎年見える時期がズレていきますが、今年~2020年はオリンピックイヤーくらいまで、夏が見ごろってのが続きます。

木星は、夕方に、西よりの空に見える、ずば抜けて明るい星です。他に明るい星がないので、まちがいようがないです。

土星もまあ、明るいのですが、同じくらいの星が4~5個あるので、ちょっとむずかしい。時間と方向がポイントになりますな。夜9時くらいに南の空のやや低めの空。色は白で、少し右に赤っぽい星=アンタレスが見えるのが目印になります。

まあ、それでも自信がイマイチなら、だれでもわかる「月」とならぶ日を目印にするのがよいですよー。土星が月とならぶのは、2017年は7月7日、8月3日、8月30日、9月27日です。その前後の日でも、まあまあ土星と月は近くにありますから、前なら月にむかって左、後日なら月にむかって右に明るめの星を見つけてもらえばOKでございます。

ところで、土星といえば「環=リング」なんですが、昨年~今年にかけて、環が開いてみえる、絶好の時期なのです。NASAが公開している以下の写真のなかで、いちばん環が立派なのが昨年~今年だと思ってください。このめぐりあわせは14年ごとでございますよ。

Rings and Seasons of Saturn (C) Damian Peach/SEN

なお、環をみるためには望遠鏡が必要なんですが、ちょっとよい感じの一眼レフを持っていたら、三脚にのせてズームして撮影し、それをさらに拡大すると、タダの星じゃない、環っぽいものが見えることがございますので、お試しくださいませ。

8月21日(日本では22日)、アメリカ合衆国を横断する形で、皆既日食が見られます。見えるエリアは、以下の図の青い線と線の間のエリア。最大2分40秒の天体ショーです。

皆既日食では、以下の写真のようなな光景が見られ、一度見ると病みつきになる天体現象ってことで、日本からのツアーはパンパン、ではありながら、キャンセル待ちでいきなり入れるという話もあるのでございます。

まあ、あまり無責任なことはいわないほうがいいですかね。皆既日食が見られるエリアは移動していきますが、その様子のシミュレーションもちと面白いですな。

The Total Solar Eclipse of August 21, 2017 - fly along with the shadow! from Eclipse2017.org on Vimeo.

The Total Solar Eclipse of August 21, 2017 - fly along with the shadow!