サムソナイト・レッドは、アウトドアが好きな冒険心あふれるトラベラーに向けたスーツケース「TOIIS XP(トイズXP)」を9月1日より発売した。

TOIIS XP(トイズXP)

コレクション名の“TOIIS”という単語には、自分らしい旅のスタイルを提案する「Travel with Own Identity and Style」という意味を込めており、大胆でモダンなデザイン性と実用性を融合させている。今回のコレクションは、渓谷、砂漠、キャンプといった自然を楽しむ旅先の1シーンをテーマに、旅行だけにとどまらないスーツケースの新たな楽しみ方を提案するものとなっている。

本コレクションは、アウトドアシーンにインスパイアされた複数の機能を搭載。特に注目なのが、ロードトリップやキャンプで食事などをする際に、スーツケースをフラットに設置して前面をテーブルとして使える点だ。

Samsonite RED「TOIIS XP」

スピナー55 EXP(34L・拡張40L):4万700円

スピナー68 EXP(75L・拡張86L):4万5,100円

スピナー75 EXP(102L・拡張116L):4万9,500円

トランク(88L・拡張99L):5万7,200円

カラー展開:ブラック、グリーン、アイボリー

スピナー68 EXPとスピナー75 EXP、トランクの3種類は外装のストラップ(スピナー55 EXPを除く)の長さを調節できる。ドリンクボトルやツール類を固定できる実用性も備え、全サイズとも内容量を拡張するエキスパンダブル機能を搭載している。

さらに、預け入れサイズの本体の外側にはフックが付属しており、内装のファスナーポケット付きディバイダーを取り外して掛ければ、すぐに取り出したいツールを収納するハンガーポケットとして使用可能。ミニマルな機内持ち込みサイズのディバイダーは、仕切りだけでなく、散策時に便利なストラップ付きクロスボディバッグにもなる2ウェイ仕様になっている。

キャスター部分には、さまざまな地形でも安定して移動するために、後輪を大きめに設計したボールベアリング内蔵のホイールを採用している。