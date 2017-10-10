PyPy 5.9公開 - 高速Python実装系

PyPyチームは10月5日(米国時間)、「PyPy Status Blog: PyPy v5.9 Released, Now Supports Pandas, NumPy」において、PyPyの最新版となる「PyPy3.5 version 5.9」および「PyPy2.7 version 5.9」の公開を伝えた。PyPy3.5はPython 3.5シンタックスをサポートしたインタプリタ実装、PyPy2.7はPython 2.7シンタックスに対応したインタプリタ実装。なお、PyPy 3.5のインタプリタはまだベータクオリティとされている。
JITコンパイラ技術を含んだバイナリとしては次のパッケージが取り上げられている。
PyPy2.7 version 5.9
- Windows 32ビット版
- Mac OS X 64ビット版
- Ubuntu 12.04 x86版/x86-64版
- Fedora 20 PowerPC PPC64版
- Fedora 21 PowerPC PPC64le版
- Red Hat Enterprise Linux 7.2 s390x版
- Raspbian ARMHF/gnueabihf版
- Ubuntu Raring ARMHF/gnueabihf版
- Ubuntu Precise ARMEL/gnueabi版
- FreeBSD版 x86版/x86_64版
PyPy3.5 version 5.9
- Ubuntu 12.04-16.04 x86-64版
PyPyはPythonインタプリタに準拠した実装系。参照実装となるCPython 2.7およびCPython 3.5の置き換えで動作することを目指して開発されたもので、トレーシングJITコンパイラ技術を使っており高速に動作するという特徴がある。