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          漏洩データ25億件を分析、最も漏洩件数が多かったjpドメインは?

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          イードは9月6日、同社が運営する法人向け情報セキュリティ専門メディア「ScanNetSecurity」が、海外で発生した大規模個人情報漏えい事件・事故を調査分析した資料「サイバー空間における日本企業及団体の情報漏えい実態調査2017」を10月24日に発刊すると発表した。

          同資料は、インターネット情報漏えい事故調査サービス「PassLeak」の協力の下、海外で発生した大規模な情報漏洩事故42事案を調査し、総数約25億件の漏洩したデータの中から、ドメイン名称により日本の企業・団体に関わると推定される1118万2195件を分析、ドメインごとに漏洩件数一覧を集計したもの。

          ドメイン種別の漏洩件数の上位3ドメインは以下の通り。

          ac.jp

          1 3,631 sfc.keio.ac.jp 慶應義塾大学
          2 2,672 umin.ac.jp 大学病院医療情報ネットワーク
          3 2,327 hiroshima-u.ac.jp 広島大学

          ad.jp

          1 1,601 zero.ad.jp ゼロ
          2 372 oak.zero.ad.jp ゼロ、サブドメイン
          3 328 sky.zero.ad.jp ゼロ、サブドメイン

          co.jp

          1 2,844 dentsu.co.jp 電通
          2 2,427 toshiba.co.jp 東芝
          3 2,274 docomo.co.jp ジャネス

          ed.jp

          1 247 open.ed.jp 沖縄県立総合教育センター
          2 186 hokkaido-c.ed.jp 北海道教育委員会が運用する教育ネットワーク
          3 115 esnet.ed.jp 愛媛県教育委員会が運用する教育ネットワーク

          go.jp

          1 2,120 aist.go.jp 国立研究開発法人 産業技術総合研究所
          2 1,590 affrc.go.jp 農林水産省 農林水産技術会議
          3 956 jica.go.jp 独立行政法人国際協力機構

          gr.jp

          1 1,104 mail1.dnet.gr.jp ディーネット、サブドメイン
          2 967 mail2.dnet.gr.jp ディーネット、サブドメイン
          3 220 sumoto.gr.jp すもと市民広場運営協議会

          lg.jp

          1 195 pref.saitama.lg.jp 埼玉県
          2 154 pref.okayama.lg.jp 岡山県
          3 151 pref.aomori.lg.jp 青森県

          ne.jp

          1 342,435 ybb.ne.jp Yahoo! BB ネットワーク
          2 339,610 docomo.ne.jp iモードサービス
          3 306,248 ezweb.ne.jp EZWEB

          or.jp

          1 18,695 sea.plala.or.jp NTTぷらら、サブドメイン
          2 17,519 amber.plala.or.jp NTTぷらら、サブドメイン
          3 14,628 agate.plala.or.jp NTTぷらら、サブドメイン
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