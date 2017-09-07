漏洩データ25億件を分析、最も漏洩件数が多かったjpドメインは?

イードは9月6日、同社が運営する法人向け情報セキュリティ専門メディア「ScanNetSecurity」が、海外で発生した大規模個人情報漏えい事件・事故を調査分析した資料「サイバー空間における日本企業及団体の情報漏えい実態調査2017」を10月24日に発刊すると発表した。
同資料は、インターネット情報漏えい事故調査サービス「PassLeak」の協力の下、海外で発生した大規模な情報漏洩事故42事案を調査し、総数約25億件の漏洩したデータの中から、ドメイン名称により日本の企業・団体に関わると推定される1118万2195件を分析、ドメインごとに漏洩件数一覧を集計したもの。
ドメイン種別の漏洩件数の上位3ドメインは以下の通り。
ac.jp
|1
|3,631
|sfc.keio.ac.jp
|慶應義塾大学
|2
|2,672
|umin.ac.jp
|大学病院医療情報ネットワーク
|3
|2,327
| hiroshima-u.ac.jp
|広島大学
ad.jp
|1
|1,601
|zero.ad.jp
|ゼロ
|2
|372
|oak.zero.ad.jp
|ゼロ、サブドメイン
|3
|328
|sky.zero.ad.jp
|ゼロ、サブドメイン
co.jp
|1
|2,844
| dentsu.co.jp
|電通
|2
|2,427
| toshiba.co.jp
|東芝
|3
|2,274
| docomo.co.jp
|ジャネス
ed.jp
|1
|247
|open.ed.jp
|沖縄県立総合教育センター
|2
|186
|hokkaido-c.ed.jp
|北海道教育委員会が運用する教育ネットワーク
|3
|115
|esnet.ed.jp
|愛媛県教育委員会が運用する教育ネットワーク
go.jp
|1
|2,120
|aist.go.jp
|国立研究開発法人 産業技術総合研究所
|2
|1,590
| affrc.go.jp
|農林水産省 農林水産技術会議
|3
|956
|jica.go.jp
|独立行政法人国際協力機構
gr.jp
|1
|1,104
|mail1.dnet.gr.jp
|ディーネット、サブドメイン
|2
|967
|mail2.dnet.gr.jp
|ディーネット、サブドメイン
|3
|220
|sumoto.gr.jp
|すもと市民広場運営協議会
lg.jp
|1
|195
|pref.saitama.lg.jp
|埼玉県
|2
|154
|pref.okayama.lg.jp
|岡山県
|3
|151
|pref.aomori.lg.jp
|青森県
ne.jp
|1
|342,435
|ybb.ne.jp
|Yahoo! BB ネットワーク
|2
|339,610
|docomo.ne.jp
|iモードサービス
|3
|306,248
|ezweb.ne.jp
|EZWEB
or.jp
|1
|18,695
|sea.plala.or.jp
| NTTぷらら、サブドメイン
|2
|17,519
|amber.plala.or.jp
| NTTぷらら、サブドメイン
|3
|14,628
|agate.plala.or.jp
|NTTぷらら、サブドメイン