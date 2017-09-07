漏洩データ25億件を分析、最も漏洩件数が多かったjpドメインは?

イードは9月6日、同社が運営する法人向け情報セキュリティ専門メディア「ScanNetSecurity」が、海外で発生した大規模個人情報漏えい事件・事故を調査分析した資料「サイバー空間における日本企業及団体の情報漏えい実態調査2017」を10月24日に発刊すると発表した。

同資料は、インターネット情報漏えい事故調査サービス「PassLeak」の協力の下、海外で発生した大規模な情報漏洩事故42事案を調査し、総数約25億件の漏洩したデータの中から、ドメイン名称により日本の企業・団体に関わると推定される1118万2195件を分析、ドメインごとに漏洩件数一覧を集計したもの。

ドメイン種別の漏洩件数の上位3ドメインは以下の通り。

ac.jp

1 3,631 sfc.keio.ac.jp 慶應義塾大学 2 2,672 umin.ac.jp 大学病院医療情報ネットワーク 3 2,327 hiroshima-u.ac.jp 広島大学

ad.jp

1 1,601 zero.ad.jp ゼロ 2 372 oak.zero.ad.jp ゼロ、サブドメイン 3 328 sky.zero.ad.jp ゼロ、サブドメイン

co.jp

1 2,844 dentsu.co.jp 電通 2 2,427 toshiba.co.jp 東芝 3 2,274 docomo.co.jp ジャネス

ed.jp

1 247 open.ed.jp 沖縄県立総合教育センター 2 186 hokkaido-c.ed.jp 北海道教育委員会が運用する教育ネットワーク 3 115 esnet.ed.jp 愛媛県教育委員会が運用する教育ネットワーク

go.jp

1 2,120 aist.go.jp 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 2 1,590 affrc.go.jp 農林水産省 農林水産技術会議 3 956 jica.go.jp 独立行政法人国際協力機構

gr.jp

1 1,104 mail1.dnet.gr.jp ディーネット、サブドメイン 2 967 mail2.dnet.gr.jp ディーネット、サブドメイン 3 220 sumoto.gr.jp すもと市民広場運営協議会

lg.jp

1 195 pref.saitama.lg.jp 埼玉県 2 154 pref.okayama.lg.jp 岡山県 3 151 pref.aomori.lg.jp 青森県

ne.jp

1 342,435 ybb.ne.jp Yahoo! BB ネットワーク 2 339,610 docomo.ne.jp iモードサービス 3 306,248 ezweb.ne.jp EZWEB

or.jp