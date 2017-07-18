ワンタッチで相手との会話を録音できる、iPhone・iPad用の外部ストレージ

リンクスインターナショナルは7月18日、iPhoneやiPadによる通話が録音できる、iOS専用外部ストレージ「PhotoFast Call Recorder」(Call Recorder)の取り扱いを発表した。発売は7月22日、希望小売価格は14,800円(税込)。
PhotoFast Call Recorderは、iOSデバイスと接続することでキャリアの音声通話やLINEなどのアプリ通話の録音ができる、iOS専用の外部ストレージ。専用アプリケーション「Call Recorder+」を立ち上げマイク付きのイヤホンを挿すことで、通話の録音ができる。レコードボタンを一度押すと録音が始まり、もう一度押すと一時停止、2回連続で押すと録音したデータに名前を付けて保存する。録音した音声ファイルはアプリ上で再生・編集でき、メールやSMS、各種SNSへのシェアが可能だ。iOSデバイスとのコネクタはLightningで、このほか3.5mmヘッドホンジャックとMicro SDカードリーダーを搭載。
また、専用アプリ「ONE」を使用することで、カメラロールに保存された写真や動画、アカウント連携をしたSNSへの投稿画像、Google Driveなどのクラウドサービスに保存したデータがバックアップできる。本体サイズはW54×D11×H39mm、重量は約11g。
Call Recorderの主なスペック
|対応メモリ
|Micro SD/SDHC/SDXC
|対応製品
|iPhone 5/5c/5s/6/6 Plus/6s/6s Plus/SE/7/7 Plus、iPad Air/Air2/Mini/Pro、iPod touch 6
|録音形式
|標準音質 (m4a/AAC)：128kbps、高音質 (m4a/ALAC)：128kbps、最高音質 (wav)：192kbps
|対応ドキュメントファイル形式
|doc、docx、xls、xlsx、ppt、pptx、rtf、txt(UTF-8)、html、pdf、Pages、Numbers、Keynote
|対応画像ファイル形式
|jpg、png、bmp、gif、tif、tiff、ico、xbm、cur、jpeg、CR2、ref、rw2、orf、nef、nrw、mrw、3fr、Raw、kdc、mos、mef、dng、crw、paf、ppm
|対応音楽ファイル形式
|mp3、aac、aif、aiff、wav、m4a、caf
|対応ビデオファイル形式
|mp4、mov、m4v (without DRM)、mkv、avi、flv、rm、rmvb、wmv、vob、3gp、H.264、m4r、mpg、ogg
|その他対応ファイル
|zip