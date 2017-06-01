"攻め"のIT経営を行う中小企業百選 - 経済産業省

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「攻めのIT経営中小企業百選」2017
経済産業省は31日、2017年度のIT経営中小企業百選を発表した。2015年の33社、2016年の27社に今回新たに加わった40社。3年間計100社の選定で「攻めのIT経営中小企業百選」となる。
IT投資が社内の業務効率化やコスト削減を中心とした"守り"に対し、IT活用による製品・サービス開発強化などITを活用したビジネスモデル変革を通じた競争力を目指すのが"攻め"のIT投資。攻めのIT投資は"チャレンジ"でもあるはずだが、「攻めのIT経営中小企業百選」で選定されている中小企業100社は、新規分野の開拓や価値創造を行い売上や利益拡大など成果を見せた中小企業となる。
同省では海外企業では、積極的に攻めのIT投資を行う企業も多く、今後我が国企業においても攻めのIT投資・利活用をさらに進めていく必要があるとしている。公開PDF資料には、選定中小企業のITを活用した実際の取り組みや成果が具体的な事例として記されている。地域や産業も多様な中小企業の活用成果事例は、機知に富んでおり参考になる。
「攻めのIT経営中小企業百選」
2017年「攻めのIT経営中小企業百選」選定企業の概要（PDF形式：4,559KB）
2016年「攻めのIT経営中小企業百選」選定企業の概要（PDF形式：3,311KB）
2015年「攻めのIT経営中小企業百選」選定企業の概要（PDF形式：2,945KB）
なお、3年にわたる攻めのIT経営中小企業百選の選定企業一覧は以下の通り(事例集「攻めのIT経営中小企業百選」事例集 掲載番号順)。
|-
|企業名
|地域
|業種
|1
|有限会社斉藤砂利工業
|北海道
|その他
|2
|株式会社札幌デンタル・ラボラトリー
|北海道
|その他
|3
|寺坂農園株式会社
|北海道
|農業
|4
|株式会社古垣建設
|北海道
|建設業
|5
|小林ハードウェア株式会社
|青森県
|小売業
|6
|株式会社田名部組
|青森県
|建設業
|7
|株式会社佐藤工務店
|宮城県
|建設業
|8
|株式会社十一屋ボルト
|宮城県
|卸売業
|9
|株式会社ヤマウチ
|宮城県
|卸売業
|10
|グラントマト株式会社
|福島県
|小売業
|11
|株式会社日進堂印刷所
|福島県
|印刷業
|12
|株式会社小野写真館
|茨城県
|サービス業
|13
|有限会社山崎石材店
|茨城県
|製造業
|14
|株式会社オートスナック
|栃木県
|小売業
|15
|東京オート株式会社
|栃木県
|小売業
|16
|有限会社COCO-LO
|群馬県
|その他
|17
|有限会社タンポポ
|群馬県
|製造業
|18
|株式会社チャーム
|群馬県
|小売業
|19
|有限会社HAPPY ISLAND
|群馬県
|飲食店
|20
|株式会社アースダンボール
|埼玉県
|製造業
|21
|狭山モータースクール株式会社
|埼玉県
|その他
|22
|株式会社セイロジャパン
|埼玉県
|情報通信業
|23
|株式会社ひびき
|埼玉県
|製造業
|24
|株式会社キーペックス
|千葉県
|運輸業
|25
|有限会社協和デンタル・ラボラトリー
|千葉県
|サービス業
|26
|有限会社ミカタ
|千葉県
|その他
|27
|株式会社旭フーズ
|東京都
|卸売業
|28
|株式会社KPIソリューションズ
|東京都
|情報通信業
|29
|株式会社古田土経営グループ
|東京都
|サービス業
|30
|株式会社今野製作所
|東京都
|製造業
|31
|芝園開発株式会社
|東京都
|サービス業
|32
|ジー・オー・ピー株式会社
|東京都
|サービス業
|33
|株式会社セイファート
|東京都
|サービス業
|34
|株式会社ダンクソフト
|東京都
|情報通信業
|35
|株式会社築地太田
|東京都
|卸売業
|36
|中川株式会社
|東京都
|小売業
|37
|株式会社浜野製作所
|東京都
|製造業
|38
|株式会社春うららかな書房
|東京都
|卸売業
|39
|ViewSend ICT株式会社
|東京都
|情報通信業
|40
|株式会社フォーサイト
|東京都
|その他
|41
|株式会社フォーラムエイト
|東京都
|情報通信業
|42
|武州工業株式会社
|東京都
|製造業
|43
|プラスエンジニアリング株式会社
|東京都
|製造業
|44
|株式会社星製作所
|東京都
|製造業
|45
|株式会社ミノダ
|東京都
|製造業
|46
|株式会社美萩工芸
|東京都
|製造業
|47
|明豊ファシリティワークス株式会社
|東京都
|建設業
|48
|株式会社ユウトハンズ
|東京都
|情報通信業
|49
|有限会社井組自動車工業
|神奈川県
|サービス業
|50
|株式会社エントリー
|神奈川県
|不動産
|51
|JASPA株式会社
|神奈川県
|製造業
|52
|株式会社陣屋
|神奈川県
|宿泊業
|53
|山岸株式会社
|神奈川県
|卸売業
|54
|株式会社由紀精密
|神奈川県
|製造業
|55
|株式会社横浜リテラ
|神奈川県
|製造業
|56
|株式会社サカタ製作所
|新潟県
|製造業
|57
|そうえん農場
|新潟県
|農業
|58
|医療法人明仁会 かないわ病院
|石川県
|その他
|59
|株式会社光栄
|石川県
|製造業
|60
|株式会社サワヤ
|石川県
|建設業
|61
|大東亜窯業株式会社
|岐阜県
|製造業
|62
|久野金属工業株式会社
|愛知県
|製造業
|63
|株式会社半谷製作所
|愛知県
|製造業
|64
|特定非営利活動法人バウム カウンセリングルーム
|愛知県
|その他
|65
|有限会社イトーファーマシー
|三重県
|小売業
|66
|株式会社杉岡織布
|滋賀県
|製造業
|67
|有限会社アドバンク
|京都府
|印刷業
|68
|株式会社塚腰運送
|京都府
|運輸業
|69
|株式会社DIY STYLE
|京都府
|卸売業
|70
|株式会社長濱製作所
|京都府
|製造業
|71
|株式会社ヤマコー
|京都府
|製造業
|72
|株式会社i-plug
|大阪府
|情報通信業
|73
|御菓子司津村屋
|大阪府
|製造業
|74
|ドクター･オブ･ジ･アース株式会社
|大阪府
|小売業
|75
|日本ローカルネットワークシステム協同組合連合会
|大阪府
|運輸業
|76
|株式会社ビーウェーブ
|大阪府
|サービス業
|77
|株式会社長﨑堂
|大阪府
|製造業
|78
|植山織物株式会社
|兵庫県
|製造業
|79
|株式会社FUK
|奈良県
|製造業
|80
|安田精工株式会社
|鳥取県
|製造業
|81
|株式会社英田エンジニアリング
|岡山県
|製造業
|82
|株式会社Orb
|岡山県
|小売業
|83
|倉敷青果荷受組合
|岡山県
|卸売業
|84
|ダイヤ工業株式会社
|岡山県
|製造業
|85
|株式会社ベクトル
|岡山県
|小売業
|86
|株式会社シーパーツ
|山口県
|卸売業
|87
|阿波スピンドル株式会社
|徳島県
|製造業
|88
|株式会社北四国グラビア印刷
|香川県
|印刷業
|89
|遠赤青汁株式会社
|愛媛県
|製造業
|90
|株式会社髙山プレス製作所
|福岡県
|製造業
|91
|佐賀冷凍食品株式会社
|佐賀県
|卸売業
|92
|川崎興産株式会社（メトロ書店）
|長崎県
|小売業
|93
|株式会社スワン（スワン・ドライ）
|長崎県
|サービス業
|94
|株式会社エスケーホーム
|熊本県
|建設業
|95
|株式会社セイブクリーン
|熊本県
|サービス業
|96
|AIDA LINK株式会社
|大分県
|サービス業
|97
|株式会社ネオマルス
|大分県
|建設業
|98
|株式会社池上鉄工所
|宮崎県
|製造業
|99
|株式会社教育情報サービス
|宮崎県
|情報通信業
|100
|プリントネット株式会社
|鹿児島県
|印刷業