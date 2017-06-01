カテゴリ

          "攻め"のIT経営を行う中小企業百選 - 経済産業省

          印刷

          「攻めのIT経営中小企業百選」2017

          経済産業省は31日、2017年度のIT経営中小企業百選を発表した。2015年の33社、2016年の27社に今回新たに加わった40社。3年間計100社の選定で「攻めのIT経営中小企業百選」となる。

          IT投資が社内の業務効率化やコスト削減を中心とした"守り"に対し、IT活用による製品・サービス開発強化などITを活用したビジネスモデル変革を通じた競争力を目指すのが"攻め"のIT投資。攻めのIT投資は"チャレンジ"でもあるはずだが、「攻めのIT経営中小企業百選」で選定されている中小企業100社は、新規分野の開拓や価値創造を行い売上や利益拡大など成果を見せた中小企業となる。

          同省では海外企業では、積極的に攻めのIT投資を行う企業も多く、今後我が国企業においても攻めのIT投資・利活用をさらに進めていく必要があるとしている。公開PDF資料には、選定中小企業のITを活用した実際の取り組みや成果が具体的な事例として記されている。地域や産業も多様な中小企業の活用成果事例は、機知に富んでおり参考になる。

          「攻めのIT経営中小企業百選」

          2017年「攻めのIT経営中小企業百選」選定企業の概要（PDF形式：4,559KB）
          2016年「攻めのIT経営中小企業百選」選定企業の概要（PDF形式：3,311KB）
          2015年「攻めのIT経営中小企業百選」選定企業の概要（PDF形式：2,945KB）

          なお、3年にわたる攻めのIT経営中小企業百選の選定企業一覧は以下の通り(事例集「攻めのIT経営中小企業百選」事例集 掲載番号順)。

          - 企業名地域 業種
          1有限会社斉藤砂利工業 北海道その他
          2株式会社札幌デンタル・ラボラトリー 北海道その他
          3寺坂農園株式会社 北海道農業
          4株式会社古垣建設 北海道建設業
          5小林ハードウェア株式会社 青森県小売業
          6株式会社田名部組 青森県建設業
          7株式会社佐藤工務店 宮城県建設業
          8株式会社十一屋ボルト 宮城県卸売業
          9株式会社ヤマウチ 宮城県卸売業
          10グラントマト株式会社 福島県小売業
          11株式会社日進堂印刷所 福島県印刷業
          12株式会社小野写真館 茨城県サービス業
          13有限会社山崎石材店 茨城県製造業
          14株式会社オートスナック 栃木県小売業
          15東京オート株式会社 栃木県小売業
          16有限会社COCO-LO 群馬県その他
          17有限会社タンポポ 群馬県製造業
          18株式会社チャーム 群馬県小売業
          19有限会社HAPPY ISLAND 群馬県飲食店
          20株式会社アースダンボール 埼玉県製造業
          21狭山モータースクール株式会社 埼玉県その他
          22株式会社セイロジャパン 埼玉県情報通信業
          23株式会社ひびき 埼玉県製造業
          24株式会社キーペックス 千葉県運輸業
          25有限会社協和デンタル・ラボラトリー 千葉県サービス業
          26有限会社ミカタ 千葉県その他
          27株式会社旭フーズ 東京都卸売業
          28株式会社KPIソリューションズ 東京都情報通信業
          29株式会社古田土経営グループ 東京都サービス業
          30株式会社今野製作所 東京都製造業
          31芝園開発株式会社 東京都サービス業
          32ジー・オー・ピー株式会社 東京都サービス業
          33株式会社セイファート 東京都サービス業
          34株式会社ダンクソフト 東京都情報通信業
          35株式会社築地太田 東京都卸売業
          36中川株式会社 東京都小売業
          37株式会社浜野製作所 東京都製造業
          38株式会社春うららかな書房 東京都卸売業
          39ViewSend ICT株式会社 東京都情報通信業
          40株式会社フォーサイト 東京都その他
          41株式会社フォーラムエイト 東京都情報通信業
          42武州工業株式会社 東京都製造業
          43プラスエンジニアリング株式会社 東京都製造業
          44株式会社星製作所 東京都製造業
          45株式会社ミノダ 東京都製造業
          46株式会社美萩工芸 東京都製造業
          47明豊ファシリティワークス株式会社 東京都建設業
          48株式会社ユウトハンズ 東京都情報通信業
          49有限会社井組自動車工業 神奈川県サービス業
          50株式会社エントリー 神奈川県不動産
          51JASPA株式会社 神奈川県製造業
          52株式会社陣屋 神奈川県宿泊業
          53山岸株式会社 神奈川県卸売業
          54株式会社由紀精密 神奈川県製造業
          55株式会社横浜リテラ 神奈川県製造業
          56株式会社サカタ製作所 新潟県製造業
          57そうえん農場 新潟県農業
          58医療法人明仁会 かないわ病院 石川県その他
          59株式会社光栄 石川県製造業
          60株式会社サワヤ 石川県建設業
          61大東亜窯業株式会社 岐阜県製造業
          62久野金属工業株式会社 愛知県製造業
          63株式会社半谷製作所 愛知県製造業
          64特定非営利活動法人バウム カウンセリングルーム 愛知県その他
          65有限会社イトーファーマシー 三重県小売業
          66株式会社杉岡織布 滋賀県製造業
          67有限会社アドバンク 京都府印刷業
          68株式会社塚腰運送 京都府運輸業
          69株式会社DIY STYLE 京都府卸売業
          70株式会社長濱製作所 京都府製造業
          71株式会社ヤマコー 京都府製造業
          72株式会社i-plug 大阪府情報通信業
          73御菓子司津村屋 大阪府製造業
          74ドクター･オブ･ジ･アース株式会社 大阪府小売業
          75日本ローカルネットワークシステム協同組合連合会 大阪府運輸業
          76株式会社ビーウェーブ 大阪府サービス業
          77株式会社長﨑堂 大阪府製造業
          78植山織物株式会社 兵庫県製造業
          79株式会社FUK 奈良県製造業
          80安田精工株式会社 鳥取県製造業
          81株式会社英田エンジニアリング 岡山県製造業
          82株式会社Orb 岡山県小売業
          83倉敷青果荷受組合 岡山県卸売業
          84ダイヤ工業株式会社 岡山県製造業
          85株式会社ベクトル 岡山県小売業
          86株式会社シーパーツ 山口県卸売業
          87阿波スピンドル株式会社 徳島県製造業
          88株式会社北四国グラビア印刷 香川県印刷業
          89遠赤青汁株式会社 愛媛県製造業
          90株式会社髙山プレス製作所 福岡県製造業
          91佐賀冷凍食品株式会社 佐賀県卸売業
          92川崎興産株式会社（メトロ書店） 長崎県小売業
          93株式会社スワン（スワン・ドライ） 長崎県サービス業
          94株式会社エスケーホーム 熊本県建設業
          95株式会社セイブクリーン 熊本県サービス業
          96AIDA LINK株式会社 大分県サービス業
          97株式会社ネオマルス 大分県建設業
          98株式会社池上鉄工所 宮崎県製造業
          99株式会社教育情報サービス 宮崎県情報通信業
          100プリントネット株式会社 鹿児島県印刷業
          ＜お知らせ＞
          ITソリューション検討Information

          マイナビニュースのIT Search+では、ITソリューションの検討に役立つ情報を掲載しています。
          ここでは、IT Search+の人気記事ベスト3をご紹介。ぜひ、ビジネスにお役立てください。

          ﻿

          転職ノウハウ

          シゴト性格・弱点が20の質問でサクッと分かる！
          美人バーテンダー「ハルカさん」に首筋の匂いをかがれて……シュウヘイ昇天！
          71％の人が「仕事を辞めたい」と思った経験あり。その理由と対処法は？
          美人上司と可愛い過ぎる後輩に挟まれるエンジニアの悩み
          飲み会で探るエンジニアのホンネ #naoya_sushi 編
          今の年収は適正？　3年後は？　あなたの年収をデータに基づき予報します
          ...もっと見る

          人気記事

          一覧

          もっと見る

          イチオシ記事

          新着記事

          ページトップ