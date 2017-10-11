KDDIがAndroid 8.0アップデート製品を発表、対応スマホは?

KDDI、沖縄セルラーは10月11日、Android 8.0へOSアップデート予定のスマートフォン製品を発表した。アップデートの開始時期、実施方法、利用可能な機能の詳細は提供準備が整い次第、KDDIのWebサイトにて公開する。
Android 8.0では、スマートフォンの起動がより高速になる。また、バックグラウンドで動作するアプリの管理をより徹底し、無駄な動作を抑制。バックグラウンドで動くアプリの影響によるパフォーマンスの減退やバッテリー消費を抑えられる。アップデート予定のスマートフォンは以下の通り(2017年10月11日現在)。
- Xperia X Performance SOV33
- Xperia XZ SOV34
- Xperia XZs SOV35
- Galaxy S7 edge SCV33
- Galaxy S8 SCV36
- Galaxy S8+ SCV35
- Galaxy Note8 SCV37
- AQUOS SERIE SHV34
- AQUOS U SHV35
- AQUOS U SHV37
- AQUOS SERIE mini SHV38
- AQUOS R SHV39
- AQUOS sense SHV40
- HTC 10 HTV32
- HTC U11 HTV33
- TORQUE G03