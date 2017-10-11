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      KDDIがAndroid 8.0アップデート製品を発表、対応スマホは?

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      KDDI、沖縄セルラーは10月11日、Android 8.0へOSアップデート予定のスマートフォン製品を発表した。アップデートの開始時期、実施方法、利用可能な機能の詳細は提供準備が整い次第、KDDIのWebサイトにて公開する。

      Android 8.0 Oreo

      Android 8.0では、スマートフォンの起動がより高速になる。また、バックグラウンドで動作するアプリの管理をより徹底し、無駄な動作を抑制。バックグラウンドで動くアプリの影響によるパフォーマンスの減退やバッテリー消費を抑えられる。アップデート予定のスマートフォンは以下の通り(2017年10月11日現在)。

      • Xperia X Performance SOV33
      • Xperia XZ SOV34
      • Xperia XZs SOV35
      • Galaxy S7 edge SCV33
      • Galaxy S8 SCV36
      • Galaxy S8+ SCV35
      • Galaxy Note8 SCV37
      • AQUOS SERIE SHV34
      • AQUOS U SHV35
      • AQUOS U SHV37
      • AQUOS SERIE mini SHV38
      • AQUOS R SHV39
      • AQUOS sense SHV40
      • HTC 10 HTV32
      • HTC U11 HTV33
      • TORQUE G03
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