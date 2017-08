寺島惇太(てらしまじゅんた)。8月11日生まれ。長野県出身。ケンユウオフィス所属。主な出演作は『KING OF PRISM -PRIDE the HERO-』一条シン役、『イナズマイレブンGO』雪村豹牙役、『アニメガタリズ』中野光輝役など(左)

山谷祥生(やまやよしたか)。1992年2月15日生まれ。宮城県出身。WITH LINE所属。主な出演作は『一週間フレンズ。』長谷祐樹役、『暗殺教室』杉野友人役、『TSUKIPRO THE ANIMATION』八重樫剣介役など(右)