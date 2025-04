今回のテーマ 旅行シーズン到来! お出かけのお供の「旅コスメ」は何を選ぶ?

いよいよ梅雨が明け、夏休みシーズンが到来しました。夏といえば、海に、山に、フェスにアクティブなど、ちょっと遠くへお出かけをしたくなりますよね。

今回のトークテーマは「旅コスメ」。よしかわとにしきおりが旅行に必ず持っていくものから、最近見つけた旅行にぴったりのコスメをピックアップ。旅コスメの選び方や心がけているポイントも紹介します。

プロフィール ライター よしかわ カラーコーディネーターの母親の影響で、小学生時代に色彩とメイクの楽しさに魅了される。学生時代はコスメ集めに夢中になり、高校卒業後はアパレル店員や化粧品業界で広報を経験。現在はWEBライターとしてライフスタイル系の記事を執筆。夏は休みがあればきれいな海のある場所へお出かけ。最小限のアイテムで旅先でも存分にメイクを楽みたい! 編集 にしきおり 初めて自分でメイクをした14歳の頃からコスメの魅力に取りつかれ、学生時代から女性向けメディアに従事。美容系ニュースメディア、商品比較情報サイトのスキンケア部門ライターを経て、現在はマイナビウーマンでレビュー記事から取材記事、企画記事まで幅広く担当中。旅行は温泉など宿泊先でのんびり派。癒しを求めて身軽でいたい。

スキンケアはサンプルをとことん消費! ミニマムで高機能のアイテムをチョイス

夏といえば絶好のお出かけシーズンですよね。旅行の計画を立てている人も多いかと思うのですが、いざ旅行に行く時に、コスメは何を持って行こうか悩むこともあるのではないでしょうか? にしきおりさんは旅コスメを決めるポイントなどはありますか?

私、荷物が小さい女でして(どや顔)、旅コスメはとにかくかさばらないものを最小限にしています。マルチなコスメを選んだり、ここぞというタイミングで、サンプルを消費しまくったり(笑)。基本的にスキンケアと化粧下地はサンプルを使うようにしています。

私も同じく!(笑)サンプルっていつの間にか溜まっちゃいますよね。日焼け止め効果のあるデイクリームのサンプルとかも使う絶好の機会ですよね。

もちろん旅行も楽しみですが、荷物をコンパクトにまとめながら溜まったサンプルを片付けたい(笑)。そのうえで、洗顔や美容液とかは個包装のものが便利なので持ち歩くようにしてます。

Yunthはバズりにバズったアイテムですよね。

「生VC美白美容液」は、翌朝のハリ感とかツヤ感が違うのが分かる実力派で、塗った瞬間に温かくなるのもなんだか効果がありそうな気がします。

あのポッとする瞬間がビタミンCが染み込んでいる気がして個人的に大好きです!

洗顔料のsuisai「ビューティークリア ピーリング パウダーウォッシュ」は、水を足すと簡単に泡立つタイプ。家では洗顔ネットを使っているんですけど、旅先には持って行かないのでこれは便利だなと思って選びました。

泡立てる手間が無いのは良いですね。私は旅先で、お茶を立てるようにして必死に泡立ててます(笑)。

手のひらでくるくるとね(笑)。

そんな私も個包装のオバジCの「酵素洗顔パウダーDP酵素洗顔パウダー」を愛用していて、ビタミンCと酵素で透明感をかなえるものは旅先でも使いたいなと思って、日数分をポーチに詰め込んでます。

使った後に簡単に捨てられるから、だんだん荷物が減っていくのもうれしいですよね。サンプル以外で、スキンケアでは何を持っていきますか?

一つ目は美容液で、to/oneの「ブライトニング グロウ セラム」。ビタミンCが90%に、バクチオールまで入ってるスティック状のセラムで、テクスチャーが柔らかくてワンストロークでヒタヒタにしてくれるんです。

(実際に触ってみて)本当だ。とろける感じ。

それでいてベタつかずにちゃんと密着してくれるので、スキンケアの時やメイク直しの時にも使ってます。欲しい成分がぎゅって詰まっているところに惚れて速攻買いました。 二つ目は保湿をしながら肌をクールダウンしてくれるCell Fusion Cの「ポストアルパシカクーリングマスクパック」。

マイナス4.5度が気になる!

名前の通りCICA成分が入っていて爽快感があります。私は皮膚が薄いからか、どうしても夏は顔がほてっちゃって、メイクのもちが悪くなっちゃうんです。このパックは20〜30分付けるタイプなんですけど、旅行中の朝って早く起きちゃって出かけるまでに時間が余るのでその時間にピッタリだなと。 スースーはするんだけど、痛みはないし、そこにCICAが入ってるから安心して使えるなっていうので、選びました。

たしかに旅先の朝って、いつもより早起きしちゃったりとか、ホテル出る時間も普段よりはゆっくりだったりするから、のんびりしちゃいますよね。

のんびりしがちだから、その時間を活用しようと思います。 三つ目のKANEBOの「チアリング ミスト UV」は、どこでも使えるし、縦長でコンパクトなのが持ち歩きしやすくて。全身にも使えるし、SPF50+・PA++++というところで夏の旅行には必須ですね。 最後が旅先は乾燥しがちなので、コンパクトだけどしっかりと保湿してくれるb idol の「グロスシャワーミスト」を選びました。

いつもと違う環境ですし、乾燥は気になりますよね。

細かい霧状のミストスプレーなのでメイクの上からでも崩れが気にならないのと、アールグレイのほんのりとした香りに癒されます。にしきおりさんもスティックタイプの日焼け止めを選んでいますね。

ダーマシェアという韓国のブランドの「UVシールドビタミンSUNマルチバーム」が、顔や手元の塗り直しにも便利かなと思って選びました。うるおうタイプではあるんですけど、馴染んだあとはさらっとするんですよね。

(実際に触ってみて)たしかに! 全然ペタペタしない。

仕上がりも良いし、これはビタミンCが入っているモイスチャータイプなんですけど、もう1個サラサラタイプもあって、そっちはもっとサラサラになります。

これでも十分サラサラなのに……。

旅先では乾燥が気になるので、今回はモイスチャータイプを選びました!

パウダーはプレストタイプがマスト! マルチに使えるメイクアップアイテムも

メイクアップアイテムは、いつも持っていっていると思ったものを厳選して持ってきました!

下地やファンデーションは、スキンケアと同じくサンプルを消費しつつ、私の場合はマルチに使えるアイテムが多いかもしれない。

コンシーラーのサンプルってなかなか無いし、使い心地や下地との相性もあるから安心できるものを持っていきたいなと思っていて。KiSSの「メイクリタッチパレット」はまさに持ち運び向き! マルチバームとハイライターもセットだから1つで3役をこなしてくれます。

コンシーラー以上の働きっぷりですもんね。これは隠れた名品!

あとはすごく使い込んでるんですけど……。NARSのリフ粉がマストです。

底見えがすごい(笑)。

旅行先だとルースパウダーを使うのはなかなか難しいからプレストが良くて。NARSの「ライトリフレクティングセッティングパウダー プレスト N」は崩れないっていうのが分かっているので、長年の愛用品です。

大事にしてきた感がわかる。リフ粉はあるだけで安心しますもんね。

チークは同じくNARSの「アフターグロー リキッドブラッシュ」が最近大活躍中です。チップで頬に点置きして、スポンジでぽんぽんとなじませるだけで簡単につけられるので、ブラシを持ち歩く必要もないのが良いかなと思いました。

スポンジがあるとないとでは、メイクの仕上がりが変わるから、旅先にも必ず持っていきたいですよね。

旅先でも必需品ですね。シェーディングの&be「コントゥアペン」をぼかすのにもスポンジを使用しています。このシェーディングはペンタイプでどこでも使えるのがいいですよね。結構使い込んでるので、これもそろそろ買わなきゃいけないくらい、とにかく信頼しています。

&beは「ブラックスポンジ」といい、「コントゥアペン」といい、旅先にも持っていきたくなるほどの名品ばかり。

アイシャドウは、その時の気分の単色アイシャドウに加えて、UNMIX「アイシャドーペン」を絶対に持つようにしています。02コーヒービーンは、締め色と下目尻の三角ゾーンに入れるのに丁度良くて、指でちょんちょんとなじませるだけできれいになじむし、なんならこれ1本だけでも仕上がります。 あ! よしかわさんが選んだコンシーラー、私も大好きです。

POLAの「ディエム クルール カラーブレンドパウダーコンシーラー」は、コンシーラーとしてはもちろんですけど、ハイライトだったりチークだったりとか、いろんなところに使えたりもするんで、必ず忍ばせています。 パウダーは私もプレストタイプが良いのでクレ・ド・ポー ボーテの「プードルコンパクトエサンシエルn」を使ってます。薄さもあるし、仕上がりも本当に美しいから、旅行中も手放したくないなって。

どこにいても活躍してくれますよね。

毎日欠かせないアイテムですね。 アイシャドウは気分に合わせて選んでいるんですけど、旅行先の気分でメイクを変えたくなっちゃうからコンパクトな多色パレットを選ぶことが多いかな。 今の気分だったらb idol「THEアイパレR」から最近限定で発売された103 ハッピーエディション。どの色も使いやすいし、アイシャドウ以外にもチークやハイライトだったりマルチに使えるから、1個持っていれば満足するメイクができると思っています。

必要最低限で捨て色の無いカラーがそろってる!

私は旅先にもブラシを持っていきたい派なので、ブラシでアイメイクを作る感じですね。 最後は&be「クリームチーク」。真っ赤な印象だったんですけど、実際に使ってみるとほんのり血色感を作ってくれるものになってて、リップとしても使えるから、旅先でもメイクの統一感をだせるかなと思い選びました。

このコンパクトさがありがたいですね。

1つで満足した仕上がりをかなえるオールインワンのヘアケア

ヘアケアは似たようなアイテムをピックアップしましたね。私はロフトで人気のcocone「クレイクリームシャンプー スムース」をこれまでに何回も旅行に持っていっています。1つでトリートメントもシャンプーもできるっていうのがとにかく便利。私の場合、髪が短いので、1袋で2回分使ったこともあります(笑)。

オールインワンなのに仕上がりもきしまずサラサラっとしますよね。私が選んだのもオールインワンタイプのPrediaの「ファンゴ ヘッドクレンズ SPA+」。スースーするのが心地良くて大好きで、香りも良いし、仕上がりもふんわりサラサラ。

スッキリ感がいいですよね。

髪の毛ショートにしちゃったから何回使えるんだろ (笑) ? 使い切るために2泊3日ぐらいしたいですね。 あとはコスメに入れて良いのか悩んだのですが、Elixinol「エリクシノール CBDバーム〈チルミント〉」も旅の必需品なので持ってきました。私、気圧の変化に敏感で、天気が変わると頭が痛くなりやすいんです。そういう時にこめかみや首の後ろに塗ったりとか日焼けでほてってしまった時用に必ず持ち歩くようにしてます。

CBDは保湿効果もあるって言われてますもんね。

この時期は日焼けもあるし、急な豪雨もあるから、頭痛薬と一緒に旅先でも持ち歩く予定です。

夏休みの旅行に向けて、すでに準備万端な二人。今回紹介したコスメは、コンパクトなのに優秀なアイテムばかりなので、この夏の旅コスメとして、気になるものを見つけたらチェックしてみてくださいね。

今回の登場アイテム

Yunth 生VC美白美容液 3,960円

suisai ビューティークリア ピーリング パウダーウォッシュ 2,750円※

オバジC 酵素洗顔パウダーDP 2,420円

to/one ブライトニング グロウ セラム 4,950円

Cell Fusion C ポストアルパシカクーリングマスクパック 1枚入り 385円

KANOBO チアリング ミスト UV 3,300円

ダーマシェア UVシールドビタミンSUNマルチバーム 2,990円※

b idol グロスシャワーミスト 1,980円

KiSS メイクリタッチパレット 1,320円

NARS ライトリフレクティングセッティングパウダー プレスト N 10g 5,830円

NARS アフターグロー リキッドブラッシュ 02799 4,840円

&be コントゥアペン 2,750円

UNMIX アイシャドーペン 02コーヒービーン 2,860円

POLA ディエム クルール カラーブレンドパウダーコンシーラー 5,280円

クレ・ド・ポー ボーテ プードルコンパクトエサンシエルn 12,100円

b idol THEアイパレR 103 ハッピーエディション 2,970円

&be クリームチーク 1,650円

cocone クレイクリームシャンプー スムース お試し2回分 220円

Predia ファンゴ ヘッドクレンズ SPA+ トライアル 275円

Elixinol エリクシノール CBDバーム〈チルミント〉 4,950円

※印のついたアイテムは撮影用サンプル、その他はいずれもライター・編集部購入品です。

(写真・文:吉川夏澄、編集:錦織絵梨奈/マイナビウーマン編集部)