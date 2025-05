サンリオの人気キャラクター、ハローキティの50周年を記念した展覧会「Hello Kitty展 –わたしが変わるとキティも変わる–」が、2024年11月1日~2025年2月24日まで、東京国立博物館 表慶館(上野公園)で開催中!

平成女児の間で早くも話題となっている本展。一体どんなスポットとなっているのか、編集部も早速潜入してきました!

平成女児にはたまらない史上最⼤量のグッズたち

本展は、史上最⼤量のグッズ展⽰をはじめ、オリジナル映像、アーティストとのコラボ作品など、さまざまなコーナーでハローキティを堪能することができる展覧会。

入り口では、大きなキティちゃんがお出迎えしてくれます。

中に入るとさっそく現れたのは、デビュー当時のキティちゃんのぬいぐるみ。50年前から変わらないかわいさです。

さらに進むと、歴代グッズの展示コーナーが! キティちゃんと共に生きてきた筆者は、グッズを見ているとさまざまな記憶も蘇りなんともエモい気持ちになりました……。

また、ファッショントレンドとハローキティの変化を表現したコーナーでは平成女児にはたまらない光景が。

このキーホルダーがじゃらじゃらとついたスクールバッグ、なんとも言えないハイビスカス……懐かしくないですか!?

キティちゃんの50年を辿ると自分自身の人生を振り返ることができるのも本展の魅力のひとつです。

全身でサンリオワールドを感じられる空間も

他にも、かわいいフォトスポットやオリジナル映像作品など見どころ満載! 全身でサンリオワールドを堪能することができます。

平成女児なら一度は履いたことがあるのではないでしょうか。あの“キティサンダル”が大きくなって登場! 一緒に写真を撮れば、インパクトのある思い出深い写真になりますよ。

また、「HELLO KITTY THEATER」では、CMやMVを多数手がける映像ディレクター・牧野惇氏がプロデュースしたオリジナル作品映像を楽しむことができます。ユニークなデザインで人々を魅了してきたハローキティの、これまでのデザインの変化が見られるとってもキュートな映像となっていました。

「Hello Kitty展 –わたしが変わるとキティも変わる–」を動画でチェック

本展の様子は動画でも紹介しています。ぜひチェックしてみてください!

キティちゃんの50周年を一緒に振り返ってみは

本展は、2025年3月~5月に沖縄、6月~8月に福岡、9月~12月に京都、12月~2026年2月に名古屋での開催も決定しています。この機会にぜひキティちゃんの50周年を一緒に振り返ってみてはいかがでしょうか。

開催概要

会場:東京国立博物館 表慶館 (東京都台東区上野公園13-9)

会期:2024年11月1日(金)~2025年2月24日(月・休)

開館時間:9:30~17:00 金曜・土曜は19:00 まで(入館は閉館の30分前まで)

観覧料:一般 2,000円(1,800円)、大学生・専門学校生 1,800円(1,600円)、中学生・高校生1,600円(1,400円)、小学生 1,000円(800円)

※開催情報は変更になる場合がございます。最新情報は展覧会公式サイトをご確認ください。

©2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. SP650123

(マイナビウーマン編集部)