サンリオの人気キャラクター「ポチャッコ」35周年記念をテーマにしたカフェが東京と大阪に期間限定でオープンします! 店内は「バナナアイスをおなかいっぱい食べる」というポチャッコの夢を一緒にお祝いできる空間になっているのだとか……!

マイナビウーマン編集部も早速潜入してきました。

メニューには、ポチャッコの大好きなバナナアイスに焦点を当てたバナナ尽くしのメニューが登場。中でもポチャッコのイチオシは……?

動画でチェックしてみてください!

みなさんもぜひポチャッコの誕生日を一緒にお祝いしてみてはいかがでしょうか。

店舗概要

【東京】

開催期間:2024年2月2日〜2024年3月10日

開催場所:BOX cafe&space キュープラザ原宿店(東京都渋谷区神宮前6-28-6 3階)

営業時間:11:00~21:20

【大阪】

開催期間:2024年2月2日〜2024年3月10日

開催場所:Collabo_Index SHINSAIBASHI(大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-6-1 2階)

営業時間:11:15~20:35

「ポチャッコカフェ」公式サイト:https://pochacco-35th.theme-cafe.jp/

※最新の情報は公式サイトをご確認ください。

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L645807

(マイナビウーマン編集部)