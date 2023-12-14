今話題の麻布台ヒルズ！ 行ったら食べたい注目のグルメ5選
2023年11月24日についにオープンとなった麻布台ヒルズ。今年は初のクリスマスマーケットが開催されるなど、今とっても話題のスポットです。そんな麻布台ヒルズには、日本初出店となった店舗や大人気スイーツ店など注目の飲食店が集結！ ここでしか味わえない限定グルメも登場しています。
そこで今回は麻布台ヒルズに行ったら食べたい編集部注目のグルメを5つピックアップ！ これを見れば、最新のグルメを満喫できること間違いなし。ぜひ動画でチェックしてみてください！
ぜひ麻布台ヒルズで人気グルメを堪能してみてはいかがでしょうか。
紹介店舗・メニュー概要
①クリオロ
場所：ガーデンプラザB B1F
「ミルキーソフトクリーム」600円
「ショコラソフトクリーム」600円
②ペリカンカフェ
タワープラザ1F
「醤油レーズンあんバターサンド ゴルゴンゾーラ入り」1,200円（店内）
「エビフライサンド」1,400円
「フルーツサンド」1,200円
③アラビカ東京（2店舗）
場所：タワープラザ4F/ガーデンプラザB B1
「% ARABICA Caffe Latte」550円～600円
「% ARABICA Matcha Latte」550円～600円
④ヒサヤ キョウト
場所：ガーデンプラザB 2F
「丹波栗のモンブラン」2,000円（単品）
⑤RACINES（ラシーヌ）
場所：タワープラザ 3F
「Wreathe Salad 魚介のスペシャルリースサラダ」2,800円
※クリスマス時期を除く12/30まで
※最新の情報は各店舗の公式サイトをご確認ください
（マイナビウーマン編集部）
※この記事は2023年12月14日に公開されたものです
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