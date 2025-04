BRUNOから10月12日、ポケモンデザインの「コンパクトホットプレート」が発売されます。

ポケモンたちのミニパンケーキ6種が焼ける!

同商品では、平面プレートとたこ焼きプレートにくわえ、ポケモンたちのミニパンケーキ6種が焼けるマルチプレートが付属。ポケモンのフェイスの焼き目がつくようになっています。

本体にポケモンのシルエットを使用したシンプルデザインをあしらっているほか、ロゴとモンスターボールをデザインした刻印ノブも付いた特別仕様です。

パッケージもポケモンのイラストをあしらったオリジナルです。

また、直営ECサイトでは同商品を用いたスペシャルレシピとして「野菜ごろごろオムカレー」を公開予定です。

食卓に置くだけで大人も子どももたのしめること間違いなし! ポケモンといっしょに、いつもの食卓をもっと楽しんでみてはいかがでしょうか。

商品概要

商品名:ポケモン コンパクトホットプレート

コード⻑ 約1.8m

価格:17,600円

サイズ:約W375×H140×D235mm

重量:約2.3kg(平面プレート、フタ使用時)

電源:AC100V

機能:プレート取り替え式、温度調節(保温~250度)、安全装置(サーモスタット/温度ヒューズ)

付属品:平面プレート、たこ焼きプレート、パンケーキプレート、マグネット式脱着電源コード、木べら

(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

TM, (R), and character names are trademarks of Nintendo.

(フォルサ)