ストライプインターナショナルが展開するブランド「Maison de FLEUR(メゾン ド フルール)」は8月30日、サンリオのキャラクター「ぐでたま」とのコラボコレクションの受注販売を、ECサイト「STRIPE CLUB」とZOZOTOWNにて開始しました。

淡いイエローカラーで統一したバッグに巾着、パスケースをラインナップ

ぐでぐでやる気のないたまご「ぐでたま」は、Maison de FLEURと同じ2013年にデビュー。ともに今年10周年を迎えた両者が今回、初コラボしました。

今回はMaison de FLEURの人気アイテムをぐでたまのイメージに合わせて、淡いイエローカラーで統一。ブランドアイコンの”リボン”をぐでたまに添えた姿を採用した、特別なアイテムがラインナップしています。

ブランドを代表するダブルリボントートバッグは、ぐでたまとお友達のぎゅでちゃまを箔プリント。仲良く寄り添う姿に注目です。

帆布素材のトートバッグには、卵の殻から姿を覗かせるぐでたまの刺繍が。

サテン地に刺繍を組み合わせた巾着と、バッグに付けるとまるでぐでたまがぶら下がっているように見える、ぬいぐるみ付パスケースもキュートです。

注目の初コラボ、この機会にぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。

©2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L643332 S/D・G

『Maison de FLEUR × ぐでたま』販売概要

受注期間:8月30日(水)20:00 ~9月18日(月・祝)23:59

販売場所:自社ECサイト「STRIPE CLUB」( https://stcl.page.link/f7uc )、 ZOZOTOWN

販売アイテム:バッグ2型、ポーチ、パスケース 全4型

お届け:12月中旬~12月下旬予定

商品概要

商品名:ぐでたま ダブルリボンギャザートートバッグ

カラー:Yellow

価格:6,600円

商品名:ぐでたま クリアポケットトートバッグ

カラー:Yellow

価格:7,900円

商品名:ぐでたま 巾着

カラー:Yellow

価格:4,400円

商品名:ぐでたま パスケース

カラー:Yellow

価格:6,000円

(フォルサ)