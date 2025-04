サンエックスは10月上旬から順次、平成で人気を博した「たれぱんだ」「こげぱん」「アフロ犬」「にゃんにゃんにゃんこ」の“あの頃”を思い出すアイテムを、全国の販売店やネットショップにて販売開始します。

あの頃を思い出す、タイルシールやボストン型ポーチが登場

“平成レトロ”ブームの今、2000年代初期に人気を博した「たれぱんだ」「こげぱん」「アフロ犬」「にゃんにゃんにゃんこ」たちが、レトロアイテムとなって再集結します。

展開するアイテムの中で、注目は、シール交換でお馴染みの「タイルシール」(各440円)や、懐かしの「ボストン型ポーチ」(各1,980円)。便利なクリアホルダー(各660円)やメモパッド(各385円)、エナージェルボールペン(各1,100円)も販売します。

アクリルスタンド(各770円)や、ぶらさげぬいぐるみ(各1,760円)、置いておくだけで癒される各種ぬいぐるみ(各2,200円~)も登場します。

リラックマグッズに新デザイン! すみっコやぽかんとたんの新テーマも発表

2022年10月に、サンエックスの新キャラクターとして登場した「ぽかんとたん」の新テーマは、『ぽかんと どうしたの』。ぽかんとたんの「忘れっぽいけどまぁいっか。」な日常を、キャッチーな表情やオノマトペで楽しめるグッズがたくさん。

リラックマのBASICシリーズには、新しいデザインが仲間入り。ステーショナリーからポーチ、バッグ、ぬいぐるみまで幅広くラインナップしました。

すみっコぐらしの新テーマは『すみっコドローイング』。自由きままに過ごす、すみっコたちのいちにちをスケッチしたチャームコレクション(各660円)、トートバッグ(3,850円)などが登場しました。

リラックマ・すみっコぐらしからは、『いつでもらーめん雑貨』も登場。伝票風メモ(各330円)やらーめんどんぶり(各2,420円)、れんげ(各880円)など、リラックマやすみっコたちといつでもらーめんを楽しめる雑貨シリーズを販売します。

(C)2024 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

(フォルサ)