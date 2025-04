サンエックスは9月上旬より、「いしよわちゃん」から初テーマによる新商品を発売します。また、「リラックマ」や「センチメンタルサーカス」の新商品も登場予定です。

リラックマやセンチメンタルサーカスのグッズも登場

いしよわちゃん新商品

「いしよわちゃん」は、“三日坊主で自分をついつい甘やかしちゃうイヌ”のキャラクター。今年3月に「Made in サンエックス」企画から商品の発売後、注目を集めています。

今回は、「てのりぬいぐるみ」(1,320円)や「アクリルキーホルダー」(各605円)、「ステッカーセット」(各495円)の他、メモパッドやトートバッグ、ミニタオル、マグカップなどを販売します。

今年20周年コリラックマがメインの「お空のくるりんわたあめ」テーマ

「リラックマ」からは、“お空のくるりんわたあめ”がテーマの商品が登場。「ふわふわフォトキーホルダー」(各1,870円)や「折りたたみミラー」(2,750円)の他、ヘアバンドやコスメポーチ、ペンポーチ、ピンバッジ、ぬいぐるみなどを展開します。

センチメンタルサーカス「夜更かしパフェと星屑涙のドレンチェリー」テーマ

「センチメンタルサーカス」からは、“夜更かしパフェと星屑涙のドレンチェリー”テーマの新商品が登場。「ミニトートバッグ」(3,520円)の他、シールやレターセット、お薬手帳ポーチ、メガネケースなども販売します。

ハロウィンモチーフのぬいぐるみも

さらに、「リラックマ」や「すみっコぐらし」からは、ハロウィンをモチーフにしたアイテムも展開予定。

「リラックマ」からは、ちょっぴり怖くてかわいいゾンビになったリラックマたちのてのりぬいぐるみが登場。コリラックマ20周年を記念し、コリラックマのだいじなおもちゃ「アヒルのラジコン」までゾンビになりました。

「すみっコぐらし」からは、あげっコたちがあくまになりきった「アゲアゲ!あげっコあくまハロウィン」テーマが登場。今年6月にデビューした「えびてんのしっぽ」もあくまになりきり、ウインクした表情がキュートなてのりぬいぐるみにも注目です。

シーンぬいぐるみは、てのりぬいぐるみとセットで買うとお部屋を一気にハロウィン仕様に彩ることができます。

商品概要

サンエックス公式サイト

https://www.san-x.co.jp/

サンエックスネットショップ

https://shop.san-x.co.jp/

(C)2024 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

(フォルサ)