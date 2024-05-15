メゾン マルジェラ「レプリカ」フレグランスは5月23日、大地と青々しいトマトリーフの香りを再現した「フロム ザ ガーデン」の香りより、「レプリカ ディフューザー フロム ザ ガーデン」と「レプリカ キャンドル フロム ザ ガーデン」を発売します。

両商品はイタリア南部のプーリア。爽やかに日差しが注ぐ午後、緑のあふれる菜園で過ごすひとときを再現。大地に触れ、自然と戯れる喜びと癒しを思い起こさせる香りです。

「フロム ザ ガーデン」の香りを楽しむ、ディフューザーとキャンドル

「レプリカ」ディフューザーと「レプリカ」キャンドルは、成分の選定や製造プロセス、パッケージ素材において高い品質を追求するため、他のコレクションと同様に「レプリカ」フレグランスを手掛けた調香師の協力のもと研究開発されています。

・「フロム ザ ガーデン」

Memory：プーリア, 1998

‘大地と青々しいトマトリーフの香り’

日差しが注ぐ菜園でガーデニングを楽しむ晴れた日の午後。大地を両手に感じながら、色とりどりに熟した果実を一つ一つ摘み取っていく。ミツバチの羽音と生い茂る緑葉の香りに癒される、穏やかなひと時を再現。[シトラスウッディー]

トップノート：グリーン マンダリン エッセンス、グレープフルーツ エッセンス、シトラス アコード

ミドルノート：トマトリーフ アコード、ゼラニウム ハート エッセンス、ローズ アコード

ベースノート：パチョリ ハート エッセンス、クリスタル モス、ホワイト ムスク

商品概要

・「レプリカ オードトワレ フロム ザ ガーデン」（発売中）

100mL 23,540円 ／30mL 11,880円 ／10mL 5,280円

2024年5月23日 新発売

・「レプリカ ディフューザー フロム ザ ガーデン」 185mL 17,490円

・「レプリカ キャンドル フロム ザ ガーデン」 165g 11,880円

ディフューザー：リード8本（25mm）／香りの持続期間：約4ヶ月

キャンドル：香料濃度 約10〜12%*／燃焼時間 約40時間

*オードトワレと同じレベルの賦香率

※いずれも税込、メーカー希望小売価格

＜メゾン マルジェラ「レプリカ」フレグランス ディフューザー・キャンドル 取り扱いストア＞

・メゾン マルジェラ「レプリカ」フレグランス ストア（表参道・キャットストリート）

・大丸札幌店 1階

・伊勢丹新宿店 本館1階 化粧品／フレグランス 伊勢丹新宿店 メンズ館 1階 コスメティクス

・エストネーション 六本木ヒルズ店

・渋谷スクランブルスクエア 3階

・阪急メンズ東京 1階メンズビューティー

・松屋銀座 1階

・ルミネ池袋店 B1階

・ニュウマン横浜 2階

・名古屋ラシック 1階

・阪急うめだ本店 2階 HANKYU BEAUTY フレグランス

・ジェイアール京都伊勢丹 2階

・岩田屋本店 本館1階

＜オンラインストア＞

・@cosme SHOPPING https://www.cosme.com/maisonmargielafragrances/

・三越伊勢丹オンラインストア https://www.mistore.jp/shopping/brand/men_b/045312.html

・ZOZOCOSME https://zozo.jp/shop/maisonmargielafragrances/

・HANKYU BEAUTY ONLINE https://web.hh-online.jp/hankyu-beauty/shop/?cid=bbs_nmml

・阪急MEN‘S ONLINE STORE メンズコスメティクス https://web.hh-online.jp/hankyu-mens/goods/list.html?shoptype=1&cid=b_mss_msb_mmf

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