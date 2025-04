エポック社とサンリオは3月2日、「シルバニアファミリー×サンリオキャラクターズ 赤ちゃんとなかよし家具セット」を、一部サンリオショップ、サンリオオンラインショップ、シルバニアファミリーオンラインショップ、クラフトハートトーカイオンラインショップ(藤久)等シルバニアファミリー関連店舗で販売します。

「サンリオ」と「シルバニアファミリー」が夢のコラボ

同商品は、エポック社のドールハウス遊びのおもちゃシリーズ「シルバニアファミリー」と、サンリオの人気キャラクターとのコラボレーションとして、オリジナル衣装の赤ちゃん人形と家具がセットになったアイテム。シルバニアファミリーとして初の、サンリオの人気キャラクターたちとのコラボが実現しました。

ハローキティの衣装を着たショコラウサギの赤ちゃん、ポムポムプリンの衣装を着たくるみリスの赤ちゃん、マイメロディの 衣装を着たしろウサギの赤ちゃん、シナモロールの衣装を着たヒツジの赤ちゃん、リトルツインスターズ(パフ)の衣装を着たペルシャネコの赤ちゃん、リトルツインスターズ(ポフ)の衣装を着たシマネコの赤ちゃん、計6体のお人形と、サンリオのキャラクターたちがモチーフになったベビーチェアやすべり台などのオリジナル家具・小物が入ったセットです。

それぞれのキャラクターをイメージしたやさしいカラーリングやこのセット限定のデザインにも要注目です。

【商品詳細】

商品名:シルバニアファミリー×サンリオキャラクターズ 赤ちゃんとなかよし家具セット

価格:11,000円

発売日:2023年3月2日

取り扱い店舗:一部サンリオショップ、サンリオオンラインショップ、シルバニアファミリーオンラインショップ、シルバニアファミリー専門店 森のお家(一部店舗を除く)、クラフトハートトーカイオンラインショップ、 一部シルバニアファミリー関連施設

サンリオショップ、サンリオオンラインショップでの販売について

●サンリオショップ

サンリオの会員アプリ「Sanrio+」上で、事前抽選予約を行います。事前抽選予約を希望の場合は、「応募要 項」を確認の上で、「Sanrio+」アプリに配信されている購入希望店舗の「「シルバニアファミリー×サンリオキャラクターズ 赤ちゃんとなかよし家具セット」予約申し込みクーポン」を選択し、申し込んでください。

サンリオ公式サイト内グッズページ:

https://www.sanrio.co.jp/news/goods/mx-sylvanianfamilies-20220207/

※購入は、一人1点限りとなります。そのほか応募要項、販売店舗、当選後の購入方法の詳細については、上記情報ページを確認してください。

〈事前抽選予約受付期間〉2月8日〜2月17日

※先着順ではありません。

※抽選申し込みにスマイルは必要ありません。0スマイルで申し込めます。

〈当選発表〉2月24日

※当選者へメールと「Sanrio+」アプリに当選クーポンを配信。また、当選情報は「Sanrio+」アプリ内「サンリオからのお知らせ」でも確認できます。(落選者へのメール配信はありません)

〈当選後の商品購入期間〉3月2日〜3月9日閉店時

※商品購入期間を過ぎた場合は、当選は無効となります。必ず期間内に購入してください。

●サンリオオンラインショップ

下記、サンリオオンラインショップ各店で販売いたします。

〈販売開始日時〉2023年3月2日 12:00〜

※購入は、一人1点限りとなります。

本店:https://shop.sanrio.co.jp/

楽天市場店:https://www.rakuten.co.jp/sanrio/

Yahoo!ショッピング店:https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanrio/

©️EPOCH,ⓒ2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L636960

(エボル)