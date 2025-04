モバイルアクセサリーブランド「iFace(アイフェイス)」は1月30日、「MOOMIN」デザインから「リトルミイ」の新デザインとなるモバイルアクセサリー製品の販売を順次開始しました。

デザインは赤いお花がポイントの3種類

展開する商品は、「First Class スマホケース」「Finger Ring Holder フラットタイプ」「First Class AirTagケース」「First Class AirPods Proケース」で、それぞれ赤いお花がポイントとなっている「リトルミイ/フラワー」「リトルミイ&ソフス/赤い花」「リトルミイ/カラフル」の3種類のデザインで用意しています。

「リトルミイ/フラワー」は、「リトルミイ」がお花を持っている定番アートで、大きなお花がいっぱいの柄が特徴となっています。

「リトルミイ&ソフス/赤い花」は、シンプルなホワイト背景に、薄いグレーのツタがはった柄が特徴。お花の中に隠れた「リトルミイ」がポイントになっています。

「リトルミイ/カラフル」は、「ソフス」が花びらから覗いているデザイン。背景にカラフルな花をあしらっています。

「Finger Ring Holder フラットタイプ」「First Class AirTagケース」「First Class AirPods Proケース」は1月30日より随時販売を開始しており、「First Classスマホケース」は2月16日よりオンライン予約を開始し、2月下旬からの販売となります。

かわいいリトルミィが毎日の気分を上げてくれること間違いなしです。

商品概要

「ムーミン iFace First Classケース」4,180円

「ムーミン iFace Finger Ring Holder フラットタイプ」2,420円

「[AirPods Pro(第2/1世代)専用]ムーミン iFace First Classケース」3,080円

「[AirTag専用]ムーミン iFace First Classケース」1,980円

