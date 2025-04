ヒューネットは1月10日、「サウナラブ」シリーズよりハローキティ50周年を記念した「サウナハット」を発表しました。

「サウナラブ」シリーズは、“サウナのある生活にもっとカワイイを!”をコンセプトに誕生したブランドです。

今回発表したのは、ハローキティのリボンが特徴のサウナハット。裏面には、ハローキティの刺繍が施されています。生地は、耐熱性に優れた2層構造。

個性あふれるサウナハットはSNS映えすること間違いなし。普段のサ活にかわいいサウナグッズを取り入れてみるのはいかがでしょうか。

(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L641254

(フォルサ)