ライフスタイルブランド「Afternoon Tea LIVING(アフタヌーンティー・リビング)」から8月3日、“はちみつの日”を記念して「くまのプーさん」限定アイテムがアフタヌーンティー・リビング店舗、公式オンラインストアにて発売されます。

限定アイテムには、あたたかみのあるダイニングウエアやステーショナリーアイテム、ふわもこ素材のぬいぐるみなどが登場。

風船を使ってはちみつを探すプーさんと森の仲間たちや、はちみつをお腹いっぱい食べて満足気にお腹を見せるプーさんの様子をクラシックなタッチで描いたデザインとなっています。

公式オンラインストア限定では、「ダイカットクッション」の取り扱いも。

かわいいプーさんに癒やされること間違いなしです。ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。

(C)DISNEY Base on the “Winnie the Pooh”works by A.A.Milne and E.H.Shepard.

(フォルサ)