ライフスタイルブランド「Afternoon Tea LIVING(アフタヌーンティー・リビング)」は6月9日、アメリカ発のサーマルウェアブランド「STANLEY(スタンレー)」とのコラボレーション商品として、「ゴー真空ボトル0.37L」を発売しました。

コラボ第4弾は、フォギーな空模様をイメージしたカラー3色

コラボレーション第4弾となる今回は、フォギーな空模様をイメージしたグラデーションカラーで展開。テーマはそれぞれ、「ブルー:Signs of morning(朝の気配)」「ピンク:Mood of twilight(夕方のムード)」「グレー:Beginning of night(夜のはじまり)」とし、時間とともにうつり行く空の色を表現しています。

コラボレーション商品の発売を記念して、アフタヌーンティー・リビング店舗、アフタヌーンティー公式オンラインストアにて、対象商品を購入するとオリジナルトートバッグ(非売品)を先着1,000名(全国合計)限定でプレゼント。

スタンレーのアイコンがポイントのマチの広いA4サイズで、ショルダーにも肩掛けにもなるタイプです。

※なくなり次第、終了となります

※店舗:お一人様1点プレゼント

※公式オンラインストア:一会計につき1点プレゼント

商品概要

商品名:ゴー真空ボトル

価格:各5,500円

カラー:ピンク、ブルー、グレー

内容量:0.37L

販売チャネル:アフタヌーンティー・リビング店舗、アフタヌーンティー公式オンラインストア

URL:https://shop.afternoon-tea.net/shop/e/efeature-STANLEY/

(フォルサ)