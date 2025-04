8月2日より、全国のモスバーガー店舗(一部店舗除く)にてサンリオの人気キャラクター『ポムポムプリン』とコラボレーションしたグッズと、福袋の販売額相当の“お食事補助券”が入った「モスバーガー×ポムポムプリン サマーラッキーバッグ」が数量限定で発売されます。

昨年発売し、好評だった“夏の福袋”。今年は、サンリオの人気キャラクター『ポムポムプリン』とのコラボグッズで登場します。

好きな言葉は「おでかけ」の『ポムポムプリン』にちなみ、「夏のおでかけ」をテーマにしたオリジナルグッズがラインナップ。

ランチやちょっとしたピクニックにも使える、便利な保冷機能付き「保冷トートバッグ」や、500mlの飲み物を入れられる「マイボトル」、毎日欠かせない「ミニタオル」など、暑い夏に大活躍するアイテムです。

<モスバーガー×ポムポムプリン サマーラッキーバッグ内容>

商品概要

「モスバーガー×ポムポムプリン サマーラッキーバッグ」(3,000円)※数量限定

販売開始日:2022年8月2日~

※なくなり次第終了。販売期間は店舗により異なります。

予約期間:2022年7月7日9時~7月24日

※事前予約はネットでの受付のみとなります。

(URL:https://www.mos.jp/cp/luckybag202207/)

※予約期間内になくなる可能性もあります。

※予約は一人3個まで可能。

受取期間:2022年8月2日~月10日

販売店舗:全国のモスバーガー店舗(一部店舗除く)

©2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L628892

(エボル)