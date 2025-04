宝島社は8月18日、「シナモロール」の公式ブック「シナモロール 20th お部屋ライトBOOK」を全国の書店、ネット書店、宝島チャンネルにて発売します。

ぷにぷにした感触がかわいいお部屋ライト

同商品は、「シナモロール」をシリコンで再現したぷにぷにした感触が特徴のお部屋ライト。同キャラクターのデビュー20周年を記念したアニバーサリーアイテムとなっています。

消灯やモードの切り替えは、ポンと置き直すだけ。点灯時には、シナモロールの顔と体がやさしく光るようになっています。

(C)2022 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L633336

書誌概要

商品名:シナモロール 20th お部屋ライトBOOK

価格:3,920円

サイズ(約):高さ12.2×幅19×奥行10cm(最大)

取扱い:全国の書店、ネット書店、宝島チャンネル

(フォルサ)