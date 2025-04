「NAKED FLOWERS FOR YOU 製作委員会」は、五感で巡る体験型アート展 「NAKED FLOWERS」の国内初常設として、パーソナライズされたオリジナル体験を提供する進化系フラワーアート施設「NAKED FLOWERS FOR YOU(ネイキッド フラワーズ フォー ユー)」を、 2022年3月19日に有楽町マルイ8階にオープンします。

オープンに先がけて行われた内覧会に、マイナビウーマン編集部も参加。ひと足お先に「花」を五感で楽しむ特別なアートを体験してきました!

国内初の常設となる「NAKED FLOWERS FOR YOU」は、パーソナルデータを活用して来場者一人ひとりに合わせたさまざまなパーソナライズ体験ができるようにと企画されました。

そのため、入場したらまず「NAKED PHYTOTHERAPY」でフィトセラピー(植物療法)を元にしたプロフィール診断に回答。「最近よく眠れていますか?」など10個の質問に回答することで、今の自分の状態がパーソナルデータ化されます。

データは事前登録しておいた自分のスマートフォンと連携されるので、これ以降の体験エリアでは、QRコードをかざすだけでプロフィール診断の結果にもとづいたアート体験が楽しめるという仕組みです。

中へ入ると最初に目に飛び込んでくるのは、NAKED FLOWERSを象徴する桜のアート空間「桜彩(オウサイ)」。

桜の花と床はプロジェクションマッピングで四季の美しさを表現しており、5分ほどで春夏秋冬それぞれの桜が楽しめるので、腰かけてゆったり眺めてみても良いかもしれません。

最初に私が体験したのは、「CHOCOLATE GARDEN」。チョコレートでできたコスモス畑のガーデンは、自分に必要なメディカルチョコレートを探し出して収穫することができます。

メディカルチョコレートとは、医師の監修のもと、砂糖不使用・グルテンフリー・天然無添加で栄養成分を凝縮した健康を考えたチョコレートのこと。QRコードをかざすと、自分の状態に合ったチョコレートをおすすめしてくれます。

実際にチョコレートがもらえるのはもちろん、淡いカラーで統一されたこのエリアは、フォトスポットとしてもすてきだなと思いました!

2つ目のエリアは「WILD FLOWER GARDEN」。パーソナルデータにもとづいて自分に合ったハーブをおすすめしてくれるだけでなく、実際にハーブが入った小瓶を“花摘み”するという体験ができます(別途料金700円)。

小瓶に入ったハーブは持ち帰ってハーブティーやバスソルトなどにして楽しむことができます。私がおすすめされたハーブの効能は、「ANTI-AGING」。ローズマリーとセージ、ローズを花摘みしてきました。

続いて体験した「BLOOMING GARDEN」では、鏡の前に立つとAIプログラムが顔からさまざまなデータを分析し、自分だけのフラワーアートを生み出します(別途料金500円)。

音楽とプロジェクションマッピングでアートを楽しむだけでなく、一面が鏡になっているため、自分のために生み出されたフラワーアートと一緒に写真を撮ることができます。

しかも、この「BLOOMING GARDEN」では、画像解析によって自分の顔に合ったコスメがプレゼントされるんです! 自分に合ったコスメをおすすめしてもらえるのって、なんだかワクワクしますね!

私の顔のタイプは「GENDERLESS」。コロンと出てきたカプセルには、現在コラボ中の韓国コスメ「MISSHA」の「グリッタープリズム」シリーズのアイシャドウが入っていました。さらに、当たりの人にはスキンケアブランド「ダーマロジカ」のサンプルがついてきます。

コラボするコスメブランドはプレゼント・サンプルともに随時更新されるので、何度行っても楽しむことができますよ!

そして最後に体験したのが「FROZEN FLOWER GARDEN」。ここでは音と映像に包まれたパーソナルスペースで、アロマを感じながら数分間のメディテーション(瞑想)を行うことができます。

最初にプロフィール診断の結果から、自分に合ったアロマを手首につけます。私は「MOTHER’S MEMORY」という、母に抱かれるような安心感をイメージしたアロマをつけて、パーソナルスペースへ。

ヘッドフォンをしてクッションに身を預けると、耳からはゆったりした音楽と優しいナレーション、目からは頭上に映し出されたアート、鼻からはアロマの香り……。たった数分間でしたが、ここが有楽町であることを忘れるくらい、とてもリラックスした時間を過ごすことができました。

おすすめされたハーブやアロマから考えるに、私はちょっとお疲れ気味であることが判明。引っ越して環境が変わったばかりというのもあるかもしれないけれど、あらためて自分を見つめることができた時間になりました。

その日の気分によって異なるアート体験ができる「NAKED FLOWERS FOR YOU」。あなたも足を運んでみてはいかがでしょうか。

(取材・文:松岡紘子/マイナビウーマン編集部)