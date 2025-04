バンダイナムコヌイは1月26日、ドリームズの「ふんばるず」とコラボした「ふんばるず サンリオキャラクターズ」を、全国のバラエティショップにて販売開始しました。

「サンリオキャラクターズ」が「ふんばるず」になって登場!

累計販売数量10万個を突破した、“猫背”なあなたを支えるぬいぐるみ「ふんばるず」に、サンリオのキャラクターが登場。大人気の「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」「シナモロール」「ポムポムプリン」「ポチャッコ」「ハンギョドン」の全7種類がラインナップしました。

「ふんばるず」とは

“あなたのねこぜを今日もおたすけ。ボクたちねこぜなふんばるず”

「ふんばるず」は、机から落ちないようにふんばっている、ねこぜなどうぶつたち。

机とおなかの間に挟むことで、ねこぜなあなたを助けてくれるぬいぐるみです。

ねこぜなあなたをサポートしてくれますが、「ふんばるず」自身もちょっぴりねこぜ。

そんな愛らしい姿で、仕事や勉強を頑張るあなたを支えてくれます。

シャキッとした背筋に早変わり! “猫背”なあなたを支える「こころ」を持ったぬいぐるみ

「ふんばるず」を落とさないよう、机とおなかの間にしっかり挟み込むため、自然と背筋が伸び、良い姿勢に。ついつい“猫背”になってしまうあなたも、シャキッとした背筋に早変わり。

姿勢が良くなる秘密は、【ハートのクッション】 “猫背”なあなたを支える「こころ」を持ったぬいぐるみ

「ふんばるず」は、“猫背”なあなたを支える「こころ」を持っています。

ぬいぐるみの中には、ハート型のクッションが入っているので、長時間のデスクワークでついつい前のめりになってしまう姿勢をしっかり支え、仕事や勉強中の疲れを軽減させてくれます。

「ふんばるず サンリオキャラクターズ」ラインナップ(全7種)

・「ハローキティ」

・「マイメロディ」

・「クロミ」

・「シナモロール」

・「ポムポムプリン」

・「ポチャッコ」

・「ハンギョドン」

商品概要

商品名:ふんばるず サンリオキャラクターズ (全7種)

価格:3,850円

商品素材:本体:ポリエステル/ABS、パッケージ:紙

商品サイズ:

・ハローキティ:約W180×H220×D140/mm

・マイメロディ:約W180×H260×D150/mm

・クロミ:約W200×H240×D170/mm

・シナモロール:約W250×H190×D160/mm

・ポムポムプリン:約W210×H220×D170/mm

・ポチャッコ:約W200×H230×D150/mm

・ハンギョドン:約W190×H230×D160/mm

パッケージサイズ:約W100×H110×D80/mm

生産国:中国

権利表記:(c) ’24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L646614

販売元:バンダイナムコヌイ

※「ふんばるず」は商標登録済です。

※商品の発売・仕様は、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合があります。

『ふんばるず』公式ブランドサイト

https://www.dreams6.com/products/funbarus/

(エボル)