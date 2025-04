ハイプレステージブランド「コスメデコルテ」は、女性のエンパワーメントを推進する取り組みの一環として、国際女性デーに合わせ、女性職人の作品を展示するDECORTÉ「KIHIN to the future」展を2025年3月1日から31日までの期間、「Maison KOSÉ 銀座」で開催中です。

国際デーに合わせて女性をエンパワーメントしてきたコスメデコルテ

コスメデコルテは、「Find your true beauty~あなたの輝きは、やがて世界を照らす~」というメッセージのもと、3月8日の国際女性デーと11月25日の女性に対する暴力撤廃デーに合わせ、商品やサービスをはじめとする事業活動を通じて女性に対するエンパワーメントの啓発と活動支援を行っています。

2023年から、国際女性デーに合わせてシンボルフラワーであるミモザをイメージした限定品が発売されていることはご存知の方も多いのではないでしょうか。しかし、その売上の一部が京都伝統工芸大学校が主催する美術工芸甲子園に寄付されていることまでは知らない人もいるのでは?

コスメデコルテはブランド誕生以来、長い歴史と経験の中で培ったモノづくりへの誇りを大切に守り続け、独自のクラフトマンシップを追求してきました。その流れから、国を超えて人々を魅了する日本のクラフトマンシップを後世に伝承するために、伝統文化に携わる女性職人たちのさらなる社会的認知の拡大と地位向上への支援に取り組んでいるのです。

特設サイトで紹介された女性職人の作品を展示

2022年からは日本の伝統工芸の分野で活躍する女性職人をブランドサイトの特設ページ「KIHIN to the future」で紹介。3月1日から31日まで「Maison KOSÉ 銀座」で開催されているDECORTÉ「KIHIN to the future」展では、これまでブランドサイトで紹介された女性職人たちが実際に制作した珠玉の作品を実際に鑑賞することができます。

会場は「Maison KOSÉ 銀座」の2階。白いヴェールをくぐると、今年も限定で発売されている「コスメデコルテ キモノ ミモザ オードトワレ」が目に入ります。そこから、会場奥へと視線を移すと、女性職人が時間や手間をかけてつくりだした、貴重な作品がずらりと待ち構えています。

作品は截金から螺鈿ジュエリー、漆器、焼き物、染織物など多岐にわたり、さまざまな“美”の在り方を感じることができます。

会場奥の壁には展示作家のプロフィールも掲げられており、もっと知りたい人に向けてはそれぞれの展示スペースに貼られたQRコードから情報を得ることができるようになっています。

プロフィールを見てみると、多様なバックグラウンドから作家になっていることが分かります。さまざまな経緯で日本の伝統工芸と出会った女性たちの作品がこのように一つの場にそろうことはとても貴重な機会です。

珠玉の作品を見て、感じて

本展示会はすでにオープンしており、3月31日まで開催されます。これまでの常識を乗り越え、伝統文化の世界で活躍する女性職人たちの作品をぜひ見に来てはいかがでしょうか。

DECORTÉ「KIHIN to the future」展

https://www.decorte.com/site/s/womensday.aspx

(取材・文:錦織絵梨奈/マイナビウーマン編集部)