株式会社あおぞら銀行は、個人向けの新マネーサービス「BANK」を7月16日(火)に開始しました。

同サービスは、「素晴らしい人生のためのマネーサービス」をコンセプトに、「お金も時間も賢く使って、幸せにすごしたい」という価値観を大切にする、大人のために生まれたスマートフォンアプリを軸としたサービス。

キャッシュレスサービスの決定版「BANK The Debit」、自動的に貯蓄できる「BANK The Savings」、人生を豊かにするお金の使い方を提案する「BANK The Story」の3つの機能により、さまざまなメリットを得ることができます。

機能1:「BANK The Debit」

Visaデビット機能つきキャッシュカードは、コンビニやレストラン、カフェなど全国のVisa加盟店で利用可能。さまざまな場面での会計がスムーズになるうえに、最大1%がキャッシュバックされるので、便利でお得に買い物ができます。

また、BANK支店は普通預金金利が年0.20%(税引後年0.159%)と、業界1位(※)。

さらに、ゆうちょ銀行のATMなら、入出金が無料に。意外とバカにできない手数料から解放されます。

※2019年7月16日現在

機能2:「BANK The Savings」

「BANK The Savings」は、知らず知らずのうちに貯まる「自動積立貯金箱」。

Visaデビット機能つきキャッシュカードで買い物をすると、利用金額の一定の割合を自動的に預金に積み立てていくことができます。

たとえば、目標金額をデビットカード利用の30%に設定した場合、1,000円利用すると、300円が自動的に積み立てられるという仕組み。

機能3:「BANK The Story」

「BANK The Story」は、人生を豊かにする体験やモノを提案してくれる機能。

たとえば、今まで知らなかった「10,000円でできる素晴らしい体験」や「家族や友人を喜ばせるサプライズギフト」をアプリ内で紹介してくれます。

もし気に入ったストーリーがあれば、先述した「BANK The Savings」の目標設定にして、自動的に積み立てることも可能です。

お金の管理が苦手な人こそ「BANK」を試してみてはいかがでしょうか。

(マイナビウーマン編集部)