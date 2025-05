かわいいだけじゃなく、ちょっぴりシュールなキャラクターやストーリーが子どもから大人まで幅広い層の人気を集めている「すみっコぐらし」。そんな「すみっコぐらし」の世界観を満喫できるカフェが、東京では2月1日(土)から3月9日(日)まで、愛知では2月24日(月)まで期間限定で開催しています。

すみっコたちと癒しのひとときを過ごそうと、東京・池袋で開催中の「すみっコぐらしカフェ~喫茶すみっコでチョコレートフェア~」にお邪魔してきました。

すみっコたちが店内の至るところに! ほっこりと穏やかな空間に

今回訪れたのは、東京の店舗となるBOX cafe&space マツモトキヨシ池袋Part2店。建物の4階に上がると、早速すみっコたちがお出迎え。

窓の形をしたディスプレイには次々とすみっコたちが映し出され、店内に入る前からほっこりとした気持ちになります。

入り口には、フォトスポットになりそうな大きなビジュアルが! 今回のカフェは、「喫茶すみっコでチョコレートフェア」をコンセプトに、バレンタインデーの季節にぴったりな、すみっコたちのかわいいチョコレートメニューが提供されることから、チョコレートフォンデュを楽しんでいるすみっコたちが描かれていました。

木目調の温かい雰囲気の店内には、テーブル席とカウンター席が用意され、テーブルはかわいいすみっコたちのデザインに、一部のカウンター席には今回のカフェ仕様のランチョンマットやパーテーションが置かれるなど、至るところにすみっコたちが!

店内のプロジェクターでも「すみっコぐらし」の動画が投影され、軽快な音楽とかわいらしいキャラクターに癒されます。

食べるのがもったいないほどかわいい! 子どもから大人まで楽しめるメニュー

筆者が今回いただいたのは、「パン店長のおすすめシチュー」と「ほっとカフェラテ」の2種類。「パン店長のおすすめシチュー」は、その名の通り、パン店長がおすすめするピンクのかわいいクリームシチューで、プレートに描かれたパン店長にも癒されます。

シチューの中には、カリフラワーと芽キャベツ、パリジャンキャロット、ダイスポテト、玉ねぎ、ハート型に切り抜かれた紅芯大根と野菜たっぷり。

その他にも、ベーコンスライスにグラナパダーノ、肉団子、おいりと、具沢山なシチューにすみっコたちが描かれたモナカがトッピングされていました。

かわいすぎるビジュアルを壊したくないと思いつつ一口食べてみると、とにかくクリーミー。

たくさんの具材が入っているので、さまざまな食感を楽しめるのと、野菜がたっぷり入っているので罪悪感を感じさせません。

バゲットも2枚付いていて、食べ応えも十分。アツアツで提供されるので、体がホッと温まりますよ。

一方、「ほっとカフェラテ」は、ふわふわのフォームミルクの上にすみっコたちがデザインされて、これまたかわいい! デザインは2種類あり、ランダムに提供されるのだそうです。

「こんなにかわいくされたら飲めないよ」と思いながらも一口飲んでみると、苦味の少ないマイルドなカフェラテで、フォームミルクが細やかなので、なめらかな口当たり。温かさとやさしさを感じる味わいでホッと一息つけますよ。

筆者が注文したメニュー以外にも、しっかりと食べたい人には、チョコレートに見立てたマッシュポテトと、ピンクのチーズソースでおめかししたやまがかわいい「やまのチーズドリアプレート」(1,690円)や、2段重ねのチョコレートケーキとミニパスタ、サイドドリンクがセットになった「喫茶すみっコのケーキセット」(2,690円)がおすすめ。

デザートを楽しみたい時は、特製タルトのミニデザート「まめマスター特製タルトサンデー」(990円)も。しろくま、ぺんぎん?、とんかつ、ねこ、とかげ、まめマスターの6種類の中から好みのキャラクター、もしくは好みのフレーバーから選べます。

ドリンクは、サイドドリンクにコーヒーや紅茶、コーラ、オレンジ、ジンジャーエールなどもありますが、おすすめは喫茶すみっコ特製の「アイスチョコミルク」(990円)。選んだキャラクターの蓋POPが付いてくるので、フードやデザートと一緒にたくさん写真を撮りたくなってしまいます。

店舗でしか買えないグッズも要チェック

「すみっコぐらしカフェ~喫茶すみっコでチョコレートフェア~」は、メニューだけでなくグッズも魅力の一つ。物販コーナーでは、開催店舗でしか買えないレアなアイテムが並んでいました。

おうちでのカフェタイムをより充実させてくれそうな「白雲石コースター」(1,320円)と「マグカップ(ハートハンドル)」(1,980円)。

マグカップの中に入っている「チャーム付きマドラー」(1,045円)はスーベニアで、「まめマスター特製タルトサンデー」に+1,045円することでゲットできます。

デスクに並べたくなる「アクリルスタンド」(全5種 各990円)をはじめ、ランダムで提供される「アクリルクリップ」(770円)、「ウッドマグネット」(880円)、「アクリルキーホルダー」(825円)は、全種類集めたくなるほどのかわいさ……。

「香り付きポストカード」は、事前予約(715円/1名)をし、メニューを注文した人にだけプレゼントされる事前予約者限定カフェ利用特典。

ポストカード鏡面の柄を擦るとチョコレートの香りがするだなんて、平成生まれからするとエモい仕掛けです。全3種の中からランダムで提供されます。

大人気のキャラクターに癒されるほっこりとした時間を過ごしてみて

「すみっコぐらしカフェ~喫茶すみっコでチョコレートフェア~」の開催期間は、東京では2月1日から3月9日まで、愛知では2月1日から2月24日まで。この機会に「すみっコぐらし」の世界観にどっぷりと浸ってみてはいかがでしょうか?

すみっコぐらしカフェ~喫茶すみっコでチョコレートフェア~

https://2025kissa.sumikkogurashi-cafe.jp/

©2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

(取材・文:吉川夏澄)