アパレルブランドのROPÉ PICNIC(ロペピクニック)は、サンリオのキャラクター「シナモロール」と「クロミ」とコラボレーションしたアイテムを、ロペピクニック店舗およびジュン公式オンラインショッピングストア「J’aDoRE JUN ONLINE(ジャドール ジュン オンライン)」にて発売します。

同アイテムは、「J’aDoRE JUN ONLINE」にて2月13日より先行予約を開始(注1)。2月27日に店舗にて販売開始します(注2)。

一緒にお出掛けしたくなるようなボストンバッグやバレエシューズなどが登場

サンリオキャラクターズとロペピクニックがコラボレーションするのは、今回が初となります。

大人気のキャラクター「シナモロール」と「クロミ」を起用したコラボレーションのテーマは「春のお出掛け」。キャラクターと一緒にお出掛けしたくなるような、キャリーオンボストンバッグやネームタグなど、KIDSアイテムを含む全9型を展開。

フレンチを提案するロペピクニックで人気のバレエシューズを、「シナモロール」をイメージしたオーロラにきらめくシルバーと、「クロミ」をイメージしたエナメル素材のブラックに色別注。

インソールにはそれぞれのキャラクターのデザインを施し、特別なデザインのシューズBOXも制作しました。また、カードホルダーはアソートで全6種用意。

どのデザインに出会えるかはランダムになっており、推しデザインを当てたくなるワクワクする仕様になっています。また、KIDS向けアイテムとしては「レースアッププリーツスカート」「スパンコールトップス」「グリッターバレエシューズ」なども登場。

【サンリオキャラクターズコラボレーション】アイテム詳細

バレエシューズ

さりげないスクエアトゥにこだわりの覗くデザイン。足入れスムーズで履きやすいフラットタイプです。軽くて持ち運びもしやすく、旅先のシューズとしても活躍します。

インソールにはそれぞれのキャラクターをプリントし、特別なデザインのシューズBOXも制作しました。

ランダムシークレットネームタグ

「シナモロール」と「クロミ」の全6パターンデザインのネームタグ。どれが出るかはお楽しみのランダム展開です。

ミニボストンショルダーバッグ

さりげない「シナモロール」と「クロミ」のワインポイントがおしゃれな、手持ちと肩掛けができる2WAYバッグ。

見た目以上に大容量である一方、マチ自体は控えめなので持ち運びやすく、旅行のサブバッグとしてもおすすめ。お気に入りのチャームなどを付けられるストラップホール付き。

ショルダー付キャリーオンボストンバッグ

キャリーに乗せて使える、便利なトラベルボストンバッグ。

柔らかな素材なので折りたたみもでき、荷物が増えた時に備えてバッグに忍ばせておくのもおすすめです。

©2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655407

商品概要

サンリオキャラクターズ×「ROPÉ PICNIC」シリーズ

展開商品:

「バレエシューズ」 5,489円

カラー:シルバー (シナモロール)/ブラック (クロミ)

サイズ:S/M/L

「ランダムシークレットネームタグ」1,650円

カラー:全6種

サイズ:フリー

「ミニボストンショルダーバッグ」5,489円

カラー:オフ (シナモロール)/ブラック (クロミ)

サイズ:フリー

「ショルダー付キャリーオンボストンバッグ」6,490円

カラー:オフ (シナモロール) /ブラック (クロミ)

サイズ:フリー

発売日:2025年2月27日

※ 2025年2月13日より先行予約開始

取り扱い店舗:

・ROPÉ PICNIC店舗 https://www.junonline.jp/rope-picnic/shop/

・オンラインストア https://www.junonline.jp/rope-picnic/

ROPÉ PICNICブランドサイト:https://www.ropepicnic.com/

(エボル)