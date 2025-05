サンエックスは2月20日~3月13日、キデイランドが運営する期間限定ストア「コリラックマ and チャイロイコグマストア」を、有楽町マルイ1F カレンダリウムにてオープンします。

なかよしの“コリコグ”がかわいすぎる天使と悪魔姿で登場

“コリラックマ”は、人気キャラクター「リラックマ」に登場するキャラクターで、どこからともなくあらわれた、白くて小さなクマの子です。“チャイロイコグマ”は、はちみつの森に住んでいる本物のクマで、はちみつが大好き! コリラックマとは、はちみつの森で出会ってからとってもなかよしです。

「コリラックマストア」は2016年8月に有楽町マルイにて初めて開催され、その後もファンに人気の催事として開催されています。また、2019年、2022年には「コリラックマ and チャイロイコグマストア」として、二人の仲睦まじい姿にフィーチャーしたお店を展開しました。

今回は3年ぶりに「コリラックマ and チャイロイコグマストア」として開催されます。今回は、なかよしコンビのコリコグが天使と悪魔になって有楽町マルイに舞い降りちゃった……!? みんなにかまってほしいコリラックマとチャイロイコグマにぜひ会いにお越しください。

天使&悪魔になったキャラクターのグッズやノベルティが登場

同ストアでは、コリラックマとチャイロイコグマが天使と悪魔になった限定商品が販売されます。

また、購入金額に応じて「ぬいぐるみマグネット」や「缶マグネット(2個セット)」を先着でプレゼント。

※各日数量限定のため、なくなり次第終了となります。

※お一人様1会計につき、1点のプレゼントとさせて頂きます。

さらに、リラックマストア東京駅店と大阪梅田店では、5,500円以上の購入で「ハート型ポーチ」を先着でプレゼントするスペシャル企画も同時開催します。

イベント概要

イベント名:コリラックマ and チャイロイコグマストア

開催期間:2月20日~3月13日

場所:東京都千代田区有楽町2-7-1 有楽町マルイ1F カレンダリウム

営業時間:11時~20時(最終日は19時まで) ※入場は事前予約制

商品(一例):

スペシャルてんしぬいぐるみ コリラックマ(5,500円)

スペシャルあくまぬいぐるみ チャイロイコグマ(5,500円)

ぬいぐるみ コリラックマ/チャイロイコグマ(各3,520円)

ぶらさげぬいぐるみ コリラックマ/チャイロイコグマ(各2,530円)

ミニポーチ(1,320円)

ショルダーバッグ(3,300円)

ポーチ(2,420円)

ステンレスタンブラー(2,970円)

フラグメントケース(2,750円)

トートバッグ(8,250円)

(C)2025 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

(フォルサ)