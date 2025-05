エルティーアールは、サンリオの人気キャラクター・マイメロディの50周年を記念し、「My Melody Cafe 〜Heartful Party〜」を2024年12月12日より東京にて、12月19日より宮城にて、12月20日より愛知にて、2025年1月17日より大阪にて、期間限定でオープンします。

マイメロディが、とっておきのスイーツとプレゼントを用意して一生懸命おもてなし

「マイメロディ」(※)は、サンリオの人気キャラクター。世界中の子どもから大人まで幅広いファン層に愛され続け、2025年に50周年を迎えます。

エルティーアールは、マイメロディ50周年を記念して、“マイメロディがとっておきのスイーツとプレゼントを用意して一生懸命おもてなし♡”をコンセプトにした、ピンクが基調のロマンティックでかわいいが溢れた空間を演出します。

メニューは全てピンクを基調としたスペシャル仕様で、どこを切り取っても絵になるフォトジェニックなメニューを用意。

ピンクのウエルカムオムライス、色々な種類のフィンガーフードを盛り付けたパーティープレート、マイメロディの愛♡が溢れるグラタンなどのフードメニューやマイメロディが自分の顔を描いたパフェ、プレゼントボックスをイメージした箱型グラスに入ったワッフル、マイメロディからのありがとう気持ちがこもった、ハートのパンケーキなどのデザートやマイメロディをイメージしたドリンクなどが揃っています。

また、描き下ろしアートを使用したオリジナルグッズや特典なども登場。夢かわいい世界観に浸りながら、思い出に残る素敵な時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。

(※)「マイメロディ」

すなおで明るい、弟思いの女のコ。

宝物は、おばあちゃんが作ってくれた、かわいいずきん。

お母さんといっしょにクッキーを焼くのが好き。

好きな食べ物は、アーモンドパウンドケーキ 。

・「マイメロディ」公式サイト:https://www.sanrio.co.jp/characters/mymelody/

・「マイメロディ」公式X:@Melody_Mariland

メニュー ※画像はイメージ

<FOOD>

●マイメロディのウェルカムオムライス 1,690円

マイメロディが「ありがとう」の気持ちを込めてお客様をお招き

ハート型のスクラングルエッグや、ラタトゥイユなどをご飯と一緒に味わってください。

●マリーランドの♡を集めたマイメロディ プレート 1,790円

主役はマイメロディ。

マイメロディがマリーランドのハートをたくさん集めたパーティープレート。野菜などをディップソースにつけて味わってください。

●マイメロディの♡♡♡グラタン! 1,690円

マイメロディが一生懸命作った大きなハートがのったグラタンです。

<デザート>

●がんばったけどこぼれちゃった♡マイメロディ パフェ 1,490円

がんばって作ったけどこぼれちゃうところがお茶目で可愛いマイメロディ。

マイメロディカラーで統一した、ミルクプリンやパイン風味のゼリーが入ったパフェです。

●マイメロディ♡ワッフルボックス 1,490円

プレゼントボックスをイメージした箱型グラスに、ワッフルを詰め込んでおもてなしの準備。

となりに添えたアイスクリームと一緒に召し上がれ……。

●【バースデーメニュー】みんなでお祝い♡デコプレート 1,590円

マイメロディのお誕生日をみんなでお祝いしませんか?

小皿に入っているフルーツやマシュマロで、ハートのパンケーキやお皿にデコレーションをして楽しめます。

※提供期間※

東京・愛知:1/14〜1/26

宮城:1/14〜2/2

大阪:1/17〜2/2

<ドリンク>

●♡ぴんくそーだ♡ 1,090円

マイメロディをイメージしたピンクグレープフルーツ風味のフロートです。

●♡ほっとかもみーるてぃ♡ 1,090円

ポットに入っているカモミールティーを注ぐと、あま〜いあま〜いわたあめの中からハートのシュガーが。

●♡ましゅまろほっとみるく♡ 990円

カラーマシュマロやアラザンがのったバニラ風味のホットミルク。

<SIDE DRINK>

・ホットコーヒー

・ホットティー

・アイスコーヒー

・アイスティー

・オレンジ

・ジンジャーエール

・コーラ 各690円

※ワンオーダー対象外メニューとなります。

オリジナルグッズ ※画像はイメージ

●アクリルキーホルダー(ランダム6種) 770円

●ホログラム缶バッジ(ランダム6種) 660円

●ウッドマグネット(ランダム4種) 880円

●巾着 1,540円

●ミニタオル 1,540円

●マグカップ 2,200円

●白雲石コースター 1,320円

●缶入りメモ 1,650円

●チャーム付きマドラーA 990円

●チャーム付きマドラーB 990円

開催概要

【日程/店舗】

⚪︎東京・原宿:BOX cafe&space キュープラザ原宿店

・2024年12月12日〜2025年1月26日

・東京都渋谷区神宮前6-28−6 キュープラザ原宿3階

⚪︎愛知・名古屋:kawara CAFE&KITCHEN 名古屋PARCO店

・2024年12月20日〜2025年1月26日

・愛知県名古屋市中区栄3-29-1名古屋PARCO南館5階

⚪︎大阪・梅田:BOX cafe&space KITTE大阪1号店

・2025年1月17日〜2025年3月2日

・大阪府大阪市北区梅田3-2-2

⚪︎宮城/仙台:BALLER:S イオンモール新利府店

・2024年12月19日〜2025年2月2日

・宮城県宮城郡利府町新中道3-1-1 イオンモール新利府南館 2階

予約方法:11月21日 12:00カフェ公式サイトOPEN/19:00〜予約受付スタート(先着順)

予約金:660円 ※予約特典付き ※1申込につき、4席迄予約可

⚪︎「My Melody Cafe 〜Heartful Party〜」公式サイト:https://mymelody-50th.theme-cafe.jp

※カフェ公式サイト内でカフェオリジナルグッズのオンラインショップ販売も実施します。

2024年12月12日 12:00〜2025年3月2日 23:59

https://mymelody-50th.theme-cafe.jp/online_store/

【特典】

⚪︎事前予約者限定カフェ利用特典:事前予約(660円/1名)を利用し、メニューを注文した人に「スクエアバッジ(全10種)」をランダムで1つプレゼント。

⚪︎SNSキャンペーン:カフェ利用時間内にSNSで♯マイメロディ50周年、♯マイメロハートでありがとうをつけて投稿した人に「スライダーポーチ(全1種)」をプレゼント。

※投稿画面をスタッフに提示してください(受け渡しはカフェ利用時間内となります)

※無くなり次第終了。

⚪︎来場者限定特典:カフェに来場した人に「サンキューカード(全1種)」を1枚プレゼント。

※無くなり次第終了。

(c)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L654057

(エボル)