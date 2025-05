人気キャラクター「コリラックマ」が今年20周年を迎えたことを記念し開催してきた、コリラックマと旅するツアーイベント『コリラックマのわくわくトリップ』の最終開催地「嵐山りらっくま茶房」での開催において、新たにノベルティ情報やファン同士が交流する特別イベント情報が公開されました。

本イベントは2024年6月27日より大丸東京店からスタートし、全国を巡回してきました。今回、りらっくま茶房第1号店である「嵐山りらっくま茶房」を最終開催地とし、コリラックマ20周年を締めくくるイベントとして、2024年12月14日(土)~12月22日(日)にて開催されます。

新登場! コリラックマのわくわくトリップを振り返るノベルティ

嵐山会場にて、税込3,000円以上お買い上げの方に、半年間の“コリップ”を振り返る冊子をプレゼント!(B5サイズ/全10ページ)(※)

※お一人様につき1回限り

さらに、2024年12月15日(日)、1日限りの特別なファン交流イベント「コリラックマのいちごいちえなひとときパーティー」が開催されます。コリラックマファンの皆様で集まって、すてきなひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか?

イベントは1日3回に分けて行われ、会場となる「嵐山りらっくま茶房」2Fのカフェが当イベントのために貸し切りとなります。この日のために特別に用意された食事メニューの提供や、楽しいゲーム大会などが準備されているそう。

「コリラックマのいちごいちえなひとときパーティー」開催概要

会場:嵐山りらっくま茶房 2Fカフェ

日時:2024年12月15日(日)

1回目10:25-12:30

2回目13:15-15:20

3回目16:05-18:10

※各回最大定員28名

※お一組様最大4名

料金:お一人様6,600円(税込)

パーティーに関する詳細情報、応募フォーム

https://t.livepocket.jp/e/3axuy

イベント概要

「コリラックマのわくわくトリップ」@嵐山りらっくま茶房

期間:2024年12月14日(土)~2024年12月22(日)

会場:嵐山りらっくま茶房

住所:〒616-8374 京都市右京区嵯峨天龍寺北造路町15

参加料:会場への入場は無料

コリラックマのわくわくトリップ特設サイト

https://rilakkumasabo.jp/wakuwaku/

©2024 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

