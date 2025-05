ライフスタイルブランドのHer lip toは、11月30日~12月25日に東京、12月6日~9日に大阪で、ホリデーショッピングイベント「A VERY HER LIP TO MAGICAL HOLIDAY 2024」を開催します。

シックな雰囲気のホリデーコレクション

今年は、「A VERY HER LIP TO MAGICAL HOLIDAY 2024」をテーマに展開。冬のシーンを特別に彩るアイコニックなアイテムが登場します。

同コレクションのシグネチャーであるニットドレスは、エレガントな千鳥柄が目を惹く一着。冬のローズが咲き誇る上品なフローラルドレスや、リボンディティールのニットドレスも登場します。

ツイードニットカーディガンは、ラメ糸やブークレなど4種の糸が織りなす煌びやかなアイテム。

そのほか、ラインストーンやクリスタルで彩られたバッグやジュエリーなど幅広くラインアップします。

「A VERY HER LIP TO MAGICAL HOLIDAY 2024」概要

【東京会場】

開催期間:2024年11月30日(土)~12月25日(水)

開催場所:House of Herme(ハウス オブ エルメ)

アクセス:東京都渋谷区神宮前5-2-6 2F

予約開始日時:2024年11月19日(火)20:00~

※チケットは全て先着順

※12月9日(月)~25日(水)は終日フリー入場となりますが、混雑状況により整理券を配布します

【大阪会場】

開催期間:2024年12月6日(金)~12月9日(月)

開催場所:Imagine & Design Salon

アクセス:大阪府大阪市中央区南船場2-6-12

予約開始日時:2024年11月26日(火)20:00~

チケットページ

https://herlipto.jp/blogs/news/her-lip-to-holiday-2024

(フォルサ)