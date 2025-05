街がイルミネーションに輝くこの季節。今年は本場ヨーロッパさながらのクリスマスを、「長崎」で体験しちゃいませんか?

2024年11月8日~2025年1月6日の期間中、ハウステンボスでクリスマスイベント「European Holy Christmas(ヨーロピアン・ホーリー・クリスマス)」が開催中。シャンパンゴールドにきらめくレンガ造りの街並みを歩くと、まるで海外のクリスマスを体験しているような気分になっちゃいました……!

今冬初登場! ツリーやオーナメントできらめく「クリスマススクエア」

European Holy Christmasは約152万平米、つまり東京ドーム約33個分の敷地面積を誇るハウステンボスが光り輝く特別なイベント。クリスマス限定のショー、グルメ、グッズを楽しめ、大切な人と心に残る思い出を作ることができます。ハウステンボスへのアクセスは長崎空港よりバスで約70分。ハウステンボスオフィシャルホテル「ホテルヨーロッパ」などの宿泊者は長崎空港直行エアポートバス(無料)を予約することも可能です。

ハウステンボスのクリスマスは毎年輝かしいものですが、アムステルダムシティの「クリスマススクエア」は今冬注目の初登場のエリア! オランダ・ゴーダ市の市庁舎を再現した「スタッドハウス」周辺に高さ約15mのグランド・クリスマスツリーやフードワゴンが並び、眩いほど街全体がきらめいていました……!

クリスマススクエア内のホテルアムステルダム側にある「オーナメント・ストリート」は、写真映え必至。クリスマスらしいオーナメントがホテルやクラシックカーに飾られており、そこにいるだけで幸せに包まれるような空間です。

クリスマススクエアで注目のショーがきらびやかにヨーロッパの街を彩るメインナイトショー「メロディー・オブ・クリスマス」。賛美歌や「We Wish You a Merry Christmas」といったクリスマスソングを聖歌隊が生で歌い、教会に美しいプロジェクションマッピングが映し出されます。凛とした空気の中、神聖な賛美歌を聴くだけで心が洗われるよう……。ラストの雪が降る演出やパイロ(花火)も必見です。

クリスマススクエア内のクリスマス・フードワゴンでは軽食やドリンクも楽しめます。「チュロス(プレーン/チョコレート)各400円」はきらめく街を散策しながら食べられるワンハンドスイーツ! 「ホットワイン(赤/白)各700円」と一緒に味わえば、よりクリスマスムードが高まります。

大量サンタが出没! きらびやかなツリーに囲まれる「クリスマスマーケット」

ハウステンボスのクリスマスといえば、サンタクロースがたくさん出没するアトラクションタウンの「クリスマスマーケット」が有名。今年も噴水、壁、屋根の上などありとあらゆる場所にサンタクロースたちが現れています!

クリスマスマーケットではサンタクロースに会える「サンタグリーティング」、クリスマスツリーが一斉に輝く「ライティングセレモニー(点灯式)」などイベント盛りだくさん。クリスマスマーケットステージではハウステンボスから生まれたエンターテインメントチーム「チームエキサイト」による「Christmas Miracle Show ~It’s happy Party time~」の公演があり、みんながよく知るクリスマスソングを一緒に踊って盛り上がれます! ちなみにサンタグリーティングはクリスマススクエアでも開催されていますよ。

クリスマスマーケットの屋台で販売している「バブルワッフル(ダブルクリームストロベリー/ダブルクリームチョコレート)各1,000円」はたっぷりホイップクリームとモチモチの生地がおいしいスイーツ。クリスマスツリーの前で撮影すれば、SNSにのせたくなるような写真も撮れます。

感動の音楽噴水ショーも必見。ショー&フォトジェニックスポット

期間中のハウステンボスではほかにもたくさんのショーやフォトジェニックなスポットが目白押しです。2024年4月にオープンしたウォーターガーデンでは、最高20mの高さまで打ち上がる日本最大の音楽噴水ショー「ウォーターマジック」がクリスマスバージョンになっています! 水面に反射する赤と緑のライティングや「All I Want for Christmas Is You」などの音楽は、クリスマスならでは。ハウステンボスの広大な敷地を活かしたダイナミックさに感動するショーです。

日本で初となる3階建てメリーゴーラウンド「スカイカルーセル」は、注目のフォトスポット。メリーゴーランド自体を撮るのはもちろんのこと、3階からの眺めも絶景です。イタリア製の木馬やゴンドラに乗り、ハウステンボスの美しい景色を眺めることができます。

「メロディー・オブ・クリスマス」のほか、時間を変えてスタッドハウスで行われるもう一つのショーが「3Dプロジェクションマッピング~Christmas Night~」。大きなサンタクロースが教会全体から飛び出してくるような仕掛けで、クリスマスのワクワク感を盛り上げてくれます。

ミッフィースイーツがかわいすぎる……クリスマス限定グルメ

European Holy Christmasは夜がハイライトなので、日中はクリスマスグルメをたっぷり楽しむのがおすすめ。キュートなクリスマススイーツならミッフィーをテーマにした「ナインチェカフェ」で決まりです! 「クリスマスチュロス(カスタード/ショコラ)各800円」や「ミッフィーのホットチョコ(800円)」など、ミッフィーモチーフのクリスマス限定メニューが登場しています。「ミッフィーのクリスマスカップケーキ(1,300円)」はプラス500円で持ち帰りできるミッフィーのカップを付けることも可能。マカロンやミッフィークッキーがトッピングされたケーキは、写真を撮る手が止まらなくなるかわいさです……!

森のファンタジアカフェではほっこりする温かいドリンクを飲むことができます。ツリーのような抹茶クリームたっぷりの「クリスマス黒みつミルクティー(1,000円)」は和の味わいで、「クリスマスキャラメルアーモンド(1,000円)」はキャラメルの風味が際立つ洋風。ドリンクを置くと花が咲く、カフェのユニークな仕掛けとともに楽しめますよ。

ランチやディナーは「チーズフォンデュ」でクリスマスらしく豪華に。チーズ料理専門店の「チーズワーフ」のほか、クリスマス限定で海鮮市場「魚壱」でも食べることができます。「魚壱 和洋膳(3,300円)」は旬の牡蠣やさざえを、甘酒がほのかに香るチーズで味わう和風チーズフォンデュ。地元産の野菜もおいしく、後半は世知原茶の抹茶パウダーを混ぜて味の変化も楽しめます。

オフィシャルホテルが便利! 「ホテルヨーロッパ」

ハウステンボスへ初めて行く時は、どこに泊まるか悩むところ。夜まで楽しみたいクリスマス時期は、やはりハウステンボスオフィシャルホテルが便利です。特に「ホテルヨーロッパ」はハウステンボスのハーバーゲートから出てすぐなのでアクセス抜群。さらに開園前先行入場や長崎空港直行エアポートバス利用(要予約)など特典盛りだくさんです。ホテルヨーロッパに宿泊した場合、初日分のパスポートを提示すると「翌日1DAYパスポート」のプレゼントがあるので、初日はアフター3パスポートで入場するとお得ですよ。

日本にいながら、本場ヨーロッパのようなクリスマスを体験できるハウステンボス「European Holy Christmas」。ハウステンボスのイルミネーションは(一社)夜景観光コンベンション・ビューロー主催の「International Illumination Award 2024」において年間を通じて最も優れた施設、企業等に表彰される「最優秀賞」を受賞し、「世界一のイルミネーション」として名実ともに評価されています! 電線もビルも無い石畳の街並みで光に包まれる、夢のようなクリスマスを過ごしてみませんか?

(撮影・取材・文:小浜みゆ)