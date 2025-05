サンリオは2024年11月1日〜2025年2月24日まで、同社の人気キャラクターであるハローキティの50周年を記念した展覧会「Hello Kitty展 –わたしが変わるとキティも変わる–」を、東京国立博物館 表慶館(上野公園)にて開催します。

同展は、史上最⼤量のグッズ展⽰をはじめ、オリジナル映像、アーティストとのコラボ作品など、様々なコーナーでハローキティならではのユニークさを紐解きます。

どんな世代にもなつかしいグッズ展⽰はもちろん、この展覧会でしか⾒られないコラボ作品など⾒どころ満載です。

さらに同展開催期間中、ハローキティが東京国立博物館の特別アンバサダーに就任することが決定しました。

50年間、あなたに合わせて変化し続けてきたハローキティのグッズを展⽰

同展では、グッズデザインから誕⽣したハローキティならではの多彩な展⽰を実施。過去に発売したたくさんのグッズを壁⼀⾯に展⽰するコーナーや、ファッショントレンドとハローキティの変化を、フォトジェニックに表現したコーナーなどが登場します。

また、ハローキティの歴史に⽋かせないコラボレーションを解説するコーナーでは、キティの変⾝の元祖「ご当地キティ」シリーズの根付けを100点以上展⽰。

その他、貴重な最初期のコラボアイテムも登場し「誰にでも・何にでも寄り添える」ハローキティのユニークさに迫ります。

映像ディレクター・牧野惇⽒による 同展限定の映像作品を公開

CMやMVを多数⼿がける映像ディレクター・牧野惇⽒による本展オリジナル映像作品の上映コーナーでは、ユニークなデザインで人々を魅了してきた、ハローキティのデザインの変化を解説します。

時代とともに流行が変わっていく中で、ハローキティのデザインも常に新しく、変化を遂げてきました。なぜこれほどまでに変化できるのか、ハローキティだけが持つ秘密を解き明かします。

描き下ろし! 30⼈のアーティストによるイラスト展⽰

同展のために描き下ろされた、30人※のアーティストによる「わたしとキティ」の題材で制作されたイラストレーションを展示。

あなたとキティとの思い出と重ね合わせて観覧してはいかがでしょうか。​

※一部作品を除く

【参加アーティスト一例】

“かわいい”を全身で体験できるサンリオキャラクターズのBIGフォトスポット

ハローキティだけではなく、マイメロディ、ポムポムプリン、シナモロール、クロミといった、⼤⼈気のサンリオキャラクターが集まる巨大フォトスポットが登場。一度足を踏み入れると全身でサンリオの“かわいい”世界を味わうことができるスポットです。

大好きなキャラクターたちと思い出の一枚を残しましょう。その他にも、たくさんのフォトスポットが登場するのでお楽しみに!

東京国立博物館所蔵の名品とのコラボレーション

東京国立博物館所蔵の「見返り美人図」や「風神雷神図屏風」(重要文化財)、「三代目大谷鬼次の江戸兵衛」(重要文化財)など、お馴染みの名品とハローキティがコラボレーション。展示内での紹介のほか、物販コーナーでお菓子や雑貨を展開予定です。

会場限定のグッズ情報も続々公開中!

ぬいぐるみやマスコットホルダー、「もじもじハローキティシリーズ」のほか、本展物販オリジナルデザインのかわいいグッズが多数登場。グッズ情報は公式SNSやホームページで随時更新していますので、ぜひチェックしてみては?

<発売予定商品(一部)> ※価格はすべて税込です。

ハローキティが東京国立博物館の史上初の1日館長に

ハローキティが、同展開催中の2024年11月1日〜2025年2月24日の期間、東京国立博物館の特別アンバサダーに就任することが決定しました。

特別アンバサダーとして「Hello Kitty展 –わたしが変わるとキティも変わる–」を盛り上げるべく、期間中に東京国立博物館の1日館長も務める予定です。

東京国立博物館の過去152年の歴史の中で、1日館長は史上初の試み。今まで様々なことにチャレンジしてきたハローキティのさらなる活躍に要注目です。

各地の巡回スケジュールも続々決定!

同展は、2025年3月〜5月に沖縄、6月〜8月に福岡、9月〜12月に京都、12月〜2026年2月に名古屋での開催が決定。東京・上野での開催を皮切りに、日本全国のファンへハローキティの魅力を届けます。

開催概要

「Hello Kitty展 –わたしが変わるとキティも変わる–」

会場:東京国立博物館 表慶館 (東京都台東区上野公園13-9)

会期:2024年11月1日〜2025年2月24日

開館時間:9:30〜17:00 金曜・土曜は19:00 まで (入館は閉館の30分前まで)

休館日:月曜日(祝日または休日の場合は開館、翌日休館。2月10日は開館。)

※12月17日、12月26日〜2025年1月1日は休館。 ※12月24日、12月25日は表慶館のみ開館

観覧料:一般 2,000円(1,800円)、大学生・専門学校生 1,800円(1,600円)、中学生・高校生1,600円(1,400円)、小学生 1,000円(800円)

<チケット発売> チケットぴあ https://w.pia.jp/t/hellokitty-ex/

※価格は税込。( )内は前売料金。前売券は10月31日までの販売。

※未就学児、障がい者とその介護者1名は無料。入場の際に障がい者手帳等を提示してください。

※同展の入場券で観覧日当日に限り、総合文化展(常設展)も観覧できます。ただし、総合文化展の開催日に限ります。

※開催情報は変更になる場合があります。最新情報は展覧会公式サイトを確認してください。

主催:東京国立博物館、Hello Kitty展東京実行委員会(日本テレビ、サンリオ、電通、ぴあ、TMエンタテインメント)

協賛:富国生命保険、ブラザー工業、TOPPANクロレ

協力:TOKYO MX

展覧会公式サイト:https://hellokittyexhibition.com/

X(旧Twitter):https://twitter.com/hellokitty_exh/

Instagram:https://instagram.com/hellokitty_exh/

(c)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. SP650123

(エボル)