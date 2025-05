おでかけ気分が高まるこの季節。日頃の疲れを癒やせる場所に行きたいけれど、なるべく涼しいところがいいと思うお年頃……。そんな大人女子におすすめの場所が東京ソラマチⓇに登場しました!

7月11日よりオープンしたここは大人気キャラクター「おさるのジョージ」のダイニングカフェ「Curious George Kitchen」。ジョージと黄色い帽子のおじさんの心温まるコンセプトストーリーをテーマに、“おいしくて楽しくて、ジョージの好奇心がちょっとスパイスに加わった”メニューを楽しめるカフェとなっています。

店内の壁にはジョージの絵や写真が飾られ、入った瞬間から気分が高まります。また、ジョージの足跡やバナナの皮など、まるでジョージがさっきまでいたかのような痕跡が楽しめる世界観たっぷりの空間となっています。

心もお腹も満たされるキャラクターモチーフのメニュー

メニューはキャラクターをモチーフにしたフードやデザートがラインナップ。思わず写真を撮りたくなるそのかわいい見た目に、心も癒やされる……!

中でもおすすめは、『すやすやおやすみ☆「ジョージ」オムライス&ハンバーグプレート』。たまごの布団をかけたジョージがたっぷりのデミグラスソースに包まれ、食べ応え抜群! 見た目もお腹も大満足なプレートです。

また、9種類のワッフルと11種類のドリンクはテイクアウト(8月1日より販売)もできるので、おうちでゆっくり楽しみたい時はもちろん手土産にもおすすめですよ。

「Curious George Kitchen」オリジナルグッズも

店内には「Curious George Kitchen」オリジナルグッズが並ぶグッズコーナーも。Tシャツやハンドタオルなどこの時期欲しいアイテムから、お皿やカトラリー類など長く使える実用的なものまで幅広いアイテムを販売しています。おうちでも“「おさるのジョージ」キッチン気分”を楽しむことができますよ!

「Curious George Kitchen」を動画でチェック

「Curious George Kitchen」の様子を動画にまとめています。ぜひチェックしてみてください!

かわいいジョージに心癒やされて

ここに来れば一生懸命なジョージに心癒やされて、日頃の疲れも吹き飛ぶこと間違いなし! ぜひ皆さんもかわいいジョージと一緒に夏の思い出を作ってみてはいかがでしょうか。

店舗概要

店舗名:Curious George Kitchen

開催地:東京スカイツリータウン・ソラマチ イーストヤード 1F(東京都墨田区押上1‐1‐2)

営業時間:10:00~22:00(ラストオーダー21:00)

席数:40席

©Universal City Studios LLC. All Rights Reserved. Curious George and related characters, created by Margret and H.A. Rey, are copyrighted and registered by HarperCollins Publishers L.L.C. and used under license. All rights reserved.

(マイナビウーマン編集部)