元乃木坂46、松村沙友理＆高山一実のコラボが実現！ 「Lantinam」2周年記念で
乃木坂46の元メンバー・松村沙友理さんがプロデュースするD2CアパレルブランドのLantinam（ランティナム）は、2周年を記念した「LANTINAM 2nd ANNIVERSARY Collection」をLantinam公式オンラインストアにて販売開始します。
また、スペシャルモデルとして、元乃木坂46の高山一実さんが登場。卒業生2人の豪華なコラボレーションが実現しました。
松村沙友理×高山一実のコラボ特典も
同コレクションでは、松村さんのステージ衣装をイメージしたワンピースのほか、イラストレーターのYUKA YASUTOMIさんとコラボしたTシャツやiPhoneケースなど4アイテムを展開します。
「2nd Anniversary Dress」は、柔らかなボウタイリボンデザインが特徴のワンピースで、オンライン限定販売のレアアイテムとなります。スカート部分のドッキングのはざまには、シフォンプリーツを施しています。
「2nd Anniversary Collaboration Tee」は、YUKA YASUTOMIさんによるオリジナルイラストがプリントされたTシャツ。同ブランドのコンセプトでもある“時間”を、朝・昼・夜のシーンをそれぞれイメージしたデザインを展開しました。
「Itoshi iPhone case」は、YUKA YASUTOMIさんが手がけた、松村さんの愛犬“いとし”のイラスト入りiPhoneケースです。
「LANTINAM Candle」は、クロッカスの香りが楽しめるアイテム。キャンドルボトルにはアンティーク調のオリジナルロゴを施しています。
さらに、「2nd Anniversary Dress」を購入した人には、松村さんと高山さんのコラボ企画となる2人の未公開トーク動画をプレゼントします。
オンライン限定販売のワンピース「2nd Anniversary Dress」以外は、6/22(土)~6/23(日)の2日間東京・明治神宮前にて開催する「2nd ANNIVERSARY store」でも販売予定です。詳細は下記記事にて紹介しています。
松村沙友理プロデュース。「Lantinam」2周年記念でポップアップストアを開催！
https://woman.mynavi.jp/article/240523-4/
商品概要
LANTINAM 2nd ANNIVERSARY Collection
発売日：6月10日（月）20時～
取扱い：Lantinam公式オンラインストア（https://lantinam.jp）
商品名：2nd Anniversary Dress
カラー：mint green、black
価格：2万2,000円
商品名：2nd Anniversary Collaboration Tee
カラー：breakfast、lunch、dinner）
サイズ：FREE
価格：7,000円
商品名：Itoshi iPhone case
対応機種：iPhone12、12pro、13/14、14pro、15、15pro
価格：2,900円
商品名：LANTINAM Candle
価格：5,500円
（フォルサ）
※この記事は2024年06月10日に公開されたものです