乃木坂46の元メンバー・松村沙友理さんがプロデュースするD2CアパレルブランドのLantinam（ランティナム）は、2周年を記念した「LANTINAM 2nd ANNIVERSARY Collection」をLantinam公式オンラインストアにて販売開始します。

また、スペシャルモデルとして、元乃木坂46の高山一実さんが登場。卒業生2人の豪華なコラボレーションが実現しました。

松村沙友理×高山一実のコラボ特典も

同コレクションでは、松村さんのステージ衣装をイメージしたワンピースのほか、イラストレーターのYUKA YASUTOMIさんとコラボしたTシャツやiPhoneケースなど4アイテムを展開します。

「2nd Anniversary Dress」は、柔らかなボウタイリボンデザインが特徴のワンピースで、オンライン限定販売のレアアイテムとなります。スカート部分のドッキングのはざまには、シフォンプリーツを施しています。

「2nd Anniversary Collaboration Tee」は、YUKA YASUTOMIさんによるオリジナルイラストがプリントされたTシャツ。同ブランドのコンセプトでもある“時間”を、朝・昼・夜のシーンをそれぞれイメージしたデザインを展開しました。

「Itoshi iPhone case」は、YUKA YASUTOMIさんが手がけた、松村さんの愛犬“いとし”のイラスト入りiPhoneケースです。

「LANTINAM Candle」は、クロッカスの香りが楽しめるアイテム。キャンドルボトルにはアンティーク調のオリジナルロゴを施しています。

さらに、「2nd Anniversary Dress」を購入した人には、松村さんと高山さんのコラボ企画となる2人の未公開トーク動画をプレゼントします。

オンライン限定販売のワンピース「2nd Anniversary Dress」以外は、6/22(土)~6/23(日)の2日間東京・明治神宮前にて開催する「2nd ANNIVERSARY store」でも販売予定です。詳細は下記記事にて紹介しています。

松村沙友理プロデュース。「Lantinam」2周年記念でポップアップストアを開催！

https://woman.mynavi.jp/article/240523-4/

商品概要

LANTINAM 2nd ANNIVERSARY Collection

発売日：6月10日（月）20時～

取扱い：Lantinam公式オンラインストア（https://lantinam.jp）

商品名：2nd Anniversary Dress

カラー：mint green、black

価格：2万2,000円

商品名：2nd Anniversary Collaboration Tee

カラー：breakfast、lunch、dinner）

サイズ：FREE

価格：7,000円

商品名：Itoshi iPhone case

対応機種：iPhone12、12pro、13/14、14pro、15、15pro

価格：2,900円

商品名：LANTINAM Candle

価格：5,500円

（フォルサ）