小嶋陽菜「Her lip to」がZOZOTOWNに出店。人気ドレスの新色や復刻販売も
小嶋陽菜さんがプロデュースするライフスタイルブランド「Her lip to」は4月24日の12:00より、ZOZOTOWNにて出店を開始しました。
ZOZO限定で大人気ドレスを復刻
これまで公式オンラインストアやショッピングイベントで販売してきた「Her lip to」が、遂にZOZOTOWNに登場。ショップオープンを記念して、ZOZOTOWN先行発売アイテムと限定復刻アイテムを販売します。
先行販売アイテムは、ブランドのシグネチャードレス「Lace Trimmed Floral Dress」の新色“royal sky”。
また、ZOZOTOWN限定で「Paisley Cotton Lace Long Dress」が復刻。
Paisley Cotton Lace Long Dress購入者には、Her lip to BEAUTYの人気の香りを試すことができる「FRAGRANCE LETTER」を数量限定でプレゼントします。
商品概要
＜先行販売＞
商品名：Lace Trimmed Floral Dress
価格：26,00円
color：royal sky（新色）
＜復刻販売＞
商品名：Paisley Cotton Lace Long Dress
価格：25,300円
color：ecru/espresso/powder sky/black
Her lip to（ハーリップトゥ）ZOZOTOWN内ショップ
https://zozo.jp/shop/herlipto/
オープン日：2024年4月24日(水)12:00
（フォルサ）
※この記事は2024年05月04日に公開されたものです
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