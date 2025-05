ネスレ日本は4月1日より期間限定で、サンリオのキャラクターたちとコラボレーションした「キットカット サンリオキャラクターズ いちごミルク味」を販売します。

28種のキャラクターと新生活応援メッセージが描かれた個包装を展開

同社は、国内売上No.1(※1)のチョコレートブランド「キットカット」において、長きにわたり、受験生など頑張る人々を応援する活動を継続してきました。その結果、受験シーズンだけでなく、年間を通じた様々なシーンで、大切な人に応援や感謝の気持ちを伝えるコミュニケーションツールとして親しまれています。

(※1) 出典 インテージSRI+ /チョコレートカテゴリー/2023年1-12月/ ブランド販売金額シェア1位

今回、“新生活応援”をテーマに、誰かに元気をもらいたい時や、友人や同僚とのちょっとした会話のきっかけ作りにおすすめの商品として、「キットカット サンリオキャラクターズ いちごミルク味」を、4月1日より期間限定で、全国のスーパーマーケットやドラッグストアなどで販売します。

同商品は、「みんななかよく」という企業理念を持つサンリオのキャラクターたちとのコラボレーションで、28種類ある個包装には、サンリオキャラクターズと新生活応援メッセージが付いています。

中でも注目は、「キット、笑顔になっちゃうの♪」というメッセージが付いた、50周年記念の「ハローキティ」と「キットカット」のオリジナルデザインです。

さらに、8種類ある外装紙パッケージの内側には、サンリオキャラクターズファンに大人気の「いちご新聞」の特別号が印刷されており、新生活を少しハッピーに過ごせる記事が掲載されています。

その他、同商品や「キットカット」定番製品の個包装をスマートフォンで読み取ると、3Dのサンリオキャラクターズとメッセージ欄が登場し、自分自身や新しい友人や同僚へのメッセージを記入し、動画として保存したり、SNSでシェアできるARデジタルサービスも展開します。

パッケージ裏面や「キットカット」ホームページより特設ARサイトにアクセスし、利用できます。

商品概要

製品名:キットカット サンリオキャラクターズ いちごミルク味

内容量:10枚

種類別名称:準チョコレート

希望小売価格:685円

販売場所:全国

販売期間:2024年4月1日〜無くなり次第、終了

https://nestle.jp/kitkat/sanrio-ar/

※いちご(生換算)1.2%使用

<外装 × 8種類>

<個包装 × 28種類>

※28種類が全て入っているわけではありません

(c)’24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L648260

(エボル)