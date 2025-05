オールハーツ・カンパニーは3月1日~4月30日、スイーツブランド「パステル」とサンリオの「ポムポムプリン」によるコラボレーションスイーツを、全国の「パステル」にて販売します。

「ポムポムプリン」の誕生日を盛り上げる2段ケーキも

今回のコラボレーションは、4月16日の「ポムポムプリン」の誕生日を記念したもの。期間中は、「ポムポムプリンの2段ケーキ」など新商品6種を含む7商品が登場します。

「ポムポムプリンの2段ケーキ」(5,680円)は、プリンをイメージした直径約15cmと約9cmのシフォンを重ねた豪華な2段ケーキ。ピックで模った仲間たちとともに「ポムポムプリン」の誕生日を盛り上げるデザインとなっています。

予約期間は2月22日~4月8日(店頭は2月23日~)で、7日前までの予約が必要。なくなり次第終了となります。

「まるごとポムポムプリン」(各680円)は、「なめらかプリン」にバニラムースを重ねたスイーツで、「かお」と「おしり」の2種類を用意。

「かお」では「ポムポムプリン」の顔を描き、カップのスリーブにはスプーンを持っている姿のデザインを採用しました。「おしり」では、仲間たちがデザインされた透明のスリーブも特徴です。

「ポムポムプリンのプリン ア・ラ・モード」(700円)は、スポンジとホイップクリームの上に、「なめらかプリン」や黄桃・キウイ・苺をトッピングしたスイーツです。「ポムポムプリン」の顔がデザインされたピック付きスリーブで用意。

「ポムポムプリンのミニプリン」(460円)は、「なめらかプリン」に重ねたホイップクリームの上に、「ポムポムプリン」の顔やおしりのイラストをココアパウダーで描いています。

「ポムポムプリンのプチバッグ」(800円)は、「ポムポムプリン」をデザインしたオリジナルプチバックに、焼菓子「ラングドシャ」5枚をセットで詰め合わせました。オリジナルステッカーも付いています。

「ポムポムプリンのシフォン」(2,600円)は、直径約15cmのシフォンの中にディプロマットクリームとカラメルソースを入れ、表面にプリンクリームとキャラメルソースをかけて仕上げました。ナイフを入れるとプリンクリームとカラメルソースがとろりと流れ出るのも特徴です。

商品概要

ポムポムプリンの2段ケーキ:5,680円

まるごとポムポムプリン(かお):680円

まるごとポムポムプリン(おしり):680円

ポムポムプリンのプリン ア・ラ・モード:700円

ポムポムプリンのミニプリン:460円

ポムポムプリンのプチバッグ:800円

ポムポムプリンのシフォン」:2,600円

(C)2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L646819

(フォルサ)