タリーズコーヒージャパンは2月7日、ワーナー・ブラザース コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、『トムとジェリー』とのコラボレーション商品を発売しました。

“桜舞うコーヒータイムで、ひと足早い春をお届け”

タリーズコーヒーでは2020年より、さまざまなコラボレーションアイテムを通じて『トムとジェリー』の世界観を届け、好評を得ています。

今回は「桜」をテーマに、ドリンクやフードなど様々なアイテムを通じて、ひと足早い春の訪れを届けます。各アイテムにはトムとジェリーをはじめ、コレクションには初登場となる「スパイク」たちが桜を見ながらコーヒーを楽しんでいる様子をデザイン。コラボレーションならではの世界観を楽しめます。

タリーズコーヒーが届ける『トムとジェリー』と「桜」がフュージョンしたコーヒータイムで、春の訪れを感じてみてはいかがでしょうか。

※パッケージデザインやグッズのイラストの一部は、このコラボレーションのために描きおろしたデザインです。

商品概要

【ドリンク】

・「桜舞う 苺チーズケーキラテ」(HOT/ICED) Tallサイズのみ:705円

まろやかな甘みのカフェラテに桜のソースと、食感も楽しめる苺チーズケーキ風味のクラム(スポンジ生地)をトッピング。桜と苺がふんわりと香り、まるで桜が舞っているような華やかな見た目に仕上げました。

・「&TEA 桜香る 苺ロイヤルミルクティー」(HOT/ICED) Tallサイズのみ:705円

優しい甘みのロイヤルミルクティーに、ふんわり香る桜と苺の甘酸っぱさがアクセントになっています。果肉感のある苺ソースとホイップが合わさり、デザート感覚で楽しめます。

●ドリンクに+700円でカップアクセサリーをつけることも

・「トムとジェリー カップアクセサリー(コーヒービーンズ)」コラボドリンクに+700円

コーヒービーンズを持ったタフィーが愛らしいアイテム。カップに付けたり、デスクに置いて楽しめます。

【フード】

1.「トムとジェリー ふんわりパンのBLTCミックス」 565円

ベーコンやレタス、チーズなどをふんわりとしたパンにはさんだ、彩り豊かで具だくさんなサンドイッチです。

2.「トムとジェリー 夜空舞う桜カシスチーズムース」 555円

なめらかなチーズムースにカシスの酸味がアクセント。トッピングのチョコで、桜の花びらが舞う夜空をイメージしました。

3.「トムとジェリー 青空舞う桜ストロベリードーナツ」 370円

しっとりとしたケーキドーナツを桜がふわっと香るブルーのチョコでコーティング。華やかな見た目に仕上げました。

4.「トムとジェリー マスコットグミ ストロベリーテイスト」 345円

トムとジェリーのフォルムが愛らしい、ストロベリー味のグミ。コラボレーション限定デザインのパッケージに入っています。

【店舗販売アイテム】

1.「トムとジェリー ポケットトート(コーヒー泥棒)」 2,400円

内側にポケットのついた、コットン生地のトート。ジェリーたちがいたずらしている様子をトムとスパイクが覗いている様子をデザインしています。

2.「トムとジェリー 木蓋つきステンレスタンブラー」 2,900円

木のふたが付いたステンレス製のタンブラー。側面にはコーヒーを運ぶジェリーとタフィー、ふたにはにっこり笑顔のトムの顔をデザインしています。

3.「トムとジェリー ホーロー風マグ(welcome)」 2,300円

コーヒーを持ったトムと、トコトコとコーヒーを運ぶジェリーとタフィーを描いたマグ。マグキャップと合わせて、ギフトとしてもおすすめです。

4.「トムとジェリー マグキャップ(コーヒーカップ)」 1,650円

ジェリーがカフェラテを運んでいるフィギュアがついた、マグキャップ。デスクや自宅で活躍するアイテムです。

5.「トムとジェリー 折りたたみエコバッグ(ルンルン♪)」 1,900円

春らしいカラーに、トムたちがお散歩をしているようなデザインを施したエコバッグ。コンパクトに折りたためるので、持ち運びにも便利です。

6.「マイルド 101 200g」 1,395円/200g

マイルドで飲みやすく、優しい口あたりと花のような香りと甘みが特徴のコーヒーです。

7.「ジップス シングルサーブ マイルド 101」 1,600円/8P箱

マイルド 101の味わいを、お湯を入れるだけの簡便性シングルサーブで用意。マグやタンブラーと一緒にギフトとしてもおすすめです。

8.「ジップス シングルサーブ マイルド 101 ポーチ」 1,380円/4P入り

ジェリーとタフィーをデザインしたメッシュ素材のポーチつきのシングルサーブ。メッシュポーチは様々な用途で使えます。

9.「トムとジェリー タリーズカード&フェイスカードケース(ジェリー)」 1,990円~ [カードケース990円+カード入金1,000円~]

ジェリーの顔が愛らしいカードケースと、華やかなデザインのタリーズカードのセット。チェーンつきで、バッグに付けてもインパクトのあるデザインです。

10.「2024 トムとジェリー フレークシール」 660円

トムたちがコーヒーを淹れたり、コック帽をかぶったりと、カフェならではのデザインが詰まったフレークシールです。

【オンラインストア限定アイテム】

※2月7日 11:00~発売

https://www.tullys.co.jp/onlinestore/

1.「トムとジェリー ポーチセット」 2,750円

2.「トムとジェリー フェイスカードケース(タフィー)」 990円

3.「トムとジェリー スクエアマルチケース」 2,300円

【タリーズコーヒー 公式楽天市場店先行アイテム】

※2月7日 11:00~発売

https://www.rakuten.co.jp/tullyscoffee-official/

1.「トムとジェリー フェイスカードケース(トム)」 1,200円

2.「トムとジェリー しっぽチャーム付きトート」 2,970円

TOM AND JERRY and all related characters and elements (c) & ™ Turner Entertainment Co. (s24)

※ドリンク・フードの価格は店内飲食時の価格です。テイクアウトの場合は税率が異なります。

※一部取扱いをしていない店舗があります。

※画像はイメージです。

