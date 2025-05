小嶋陽菜さんがプロデュースするランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to(ロジア バイ ハーリップトゥ)」の、<Exclusive Collection>より新アイテムが登場しました。

品格をまとい、まだ知らない魅力を開花させる「Exclusive Collection」

ブラは細めのストラップに取り外し可能なチュールのヴェールをかぶせ、肩からデコルテまでを女性らしく演出。素肌を美しく見せながらクチュール感のあるドレスアップをかなえます。

ショーツは大人の女性の魅力を引き立てる、バックコンシャスなフルレースデザイン。

あふれる品格でエクスクルーシブなひとときを演出するルビー×バーガンディの“red dahlia”と、ROSIERらしいフェミニニティを閉じ込めたマゼンタ×モーヴの“pink camelia”、ふたつのカラー展開です。

全身をあたたかく包み込むComfyなニットローブ「ROSIER Comfy Robe」は、ふわふわの毛足があるやわらかな糸を太めのリブに編み立て、上質なボリューム感のある柔らかな肌ざわりで極上の着心地。

左胸のポケットに刺繍されたROSIERのロゴが特別感を演出してくれます。

また、寒い季節にあたたかく便利なブランケット「ROSIER Comfy Blanket」も登場。膝掛けをはじめ肩に羽織るのにも適したサイズで、寝具やインテリアのアクセントなどさまざまな用途にぴったりですよ。

小嶋陽菜さんこだわりのデザインのアイテムは、このシーズンの気分を盛り上げてくれること間違いなし。ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。

商品詳細

・「Le Fleurage Bra Set 」

カラー:pink camelia / red dahlia

サイズ展開:B70-M,B75-M,C65-S,C70-M,C75-M,D65-S,D70-M,D75-M,E65-S,E70-M,E75-M,F65-S,F70-M,F75-M

※ブラサイズ-ショーツサイズ

・「ROSIER Comfy Robe」

カラー:rose

サイズ展開:F

・「ROSIER Comfy Blanket」

カラー:rose

サイズ展開:F

発売日:

・2023年11月15日より開催する阪急うめだ本店 ポップアップショップにて先行販売

・2023年11月24日19:00より公式サイトにて発売

ROSIER by Her lip to 公式サイト:

https://herlipto.jp/pages/brand-rosierhttps://rosier-by-hlt.jp/

