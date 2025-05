カカオライフスタイルブランド「Hotel Chocolat-ホテルショコラ-」は11月17日、ニュートラルコーポレーションから「くまのプーさん はちみつフィナンシェ」をららぽーと店舗にて数量限定で販売開始しました。

同商品は、「BE UNIQUE –常識にとらわれない-」コンセプトでカカオを通じて、全ての人へ笑顔を届けることを目指す、カカオライフスタイルブランド「Hotel Chocolat-ホテルショコラ-」による新商品。

外側のサクッと中はしっとりと丁寧に焼き上げたフィナンシェは、口の中で絶妙な食感のコントラストが広がり、深い味わいを引き立てます。

上質なバターのリッチな風味に、上質な蜂蜜の甘さと、チョコチップのコクが、甘さの中にも、ホテルショコラのカカオ本来の深みをもたらし、口の中で広がる贅沢な味わいが楽しめます。販売は、数量限定のため無くなり次第終了。

「くまのプーさん」からインスパイアを得た、大人から子供までの心をわしづかみにするパッケージも、選ぶ楽しみを倍増させます。

贈り物やお土産としても最適な一品です。ぜひホリデーシーズンの贈り物にいかがですか?

商品概要

商品名:ホテルショコラ「くまのプーさん はちみつフィナンシェ」

内容量:5個入り

価格:1,800円

発売日:2023年11月17日~

発売店舗:ホテルショコラ ららぽーと店舗(ららぽーとTOKYO-BAY店・ららぽーと富士見店・ららぽーと愛知東郷店・ららぽーと甲子園店・ららぽーと福岡店)

(C)Disney.

Based on the “Winnie the Pooh”works

by A.A. Milne and E.H. Shepard.

(フォルサ)