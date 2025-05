京王プラザホテル八王子は11月1日より、「キキ&ララのゆめかわクリスマスケーキ」の予約受付を開始しました。

同商品は、サンリオのキャラクター「リトルツインスターズ」(キキ&ララ)の世界観をイメージした数量限定のクリスマスケーキです。

チョコレートでかたどった大きな三日月や星を飾り、キャラクターのイメージしたピンクとブルーの2色のクリームを絞り、センターにはキキ&ララが描かれたマシュマロを飾っています。

ケーキの中は、しっとり焼き上げたスポンジ生地に生クリームとスライス苺を挟んでいます。

キキ&ララのかわいさ溢れる世界観を楽しみながら家族や友人と特別なクリスマスを過ごしてみてはいかがでしょうか。

商品概要

商品名:キキ&ララのゆめかわクリスマスケーキ

サイズ:16cm

価格:6,500円

予約期間:2023年11月1日~12月20日

※予約多数により売切となる場合あり

お渡し日時:2023年12月22日~25日 11:00~19:00

お渡し場所:3階

(C)2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L644545

(フォルサ)