ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは“いつもの冬をぶっ飛ばし、誰もがアツくなり超興奮する“クリスマス・イベント「NO LIMIT ! クリスマス」(開催期間:2023年11月21日~2024年1月8日)の期間限定フード&グッズ最新情報を公開しました。

特別な日に「これが食べたい」が全部かなう!

今年のクリスマスは、特別な日に「これが食べたい!」がすべてかなう、パークだからこそ実現できるバリエーション豊かなフードを用意。見た目や味のクオリティにこだわり抜いたクリスマス・メニューで、心も身体も満たされる“超興奮”の食体験を楽しめます。

レストランやエリアのテーマに浸れるよう、細部までこだわったフードは常に人気を集めています。この冬は、格調高いフルサービスレストランで味わうシェフ渾身の“アンガス・エイジングステーキ”のスペシャルコースや、家族や友だちとクリスマス気分を大満喫できるローストチキンのプレートが初登場。

さらに、ツリーやオーナメントでかわいいデコレーションを施し、大人の味わいを加えた新作ケーキ、SNS映え間違いなしのコラボフードや食べ歩きフードなど、限界を設けずこれまでにないアイデアで誕生させた冬限定メニュー。“心アツくなる”新体験に期待大、です。

また、スヌーピーやエルモたちと一緒に“寒さをぶっ飛ばす”おしゃれで暖かい新作グッズがラインナップ。大人気のバケットハットやベレー帽を身に着け、パークのクリスマスを超元気に楽しめます。

メニュー詳細

食べ歩きフードを片手に、クリスマスのパークを超元気に楽しもう!

ニューヨーク・エリアの「ユニバーサル・マーケット」には、気軽に食べ歩けるクリスマス・メニューが登場。

SNSで大注目のリング・クロワッサンは、サクサクのおいしさに加え、二つ合わせるとクリスマスカラーのハート型になるかわいい仕掛けが隠れています。友だちとの写真撮影で思いっきり盛り上がれます。

新登場の「チキンオーバーライス」はニューヨークのストリートなどで定番&大人気のライスボウル。ニューヨークの街並みを感じながら、スパイシーなチキンとターメリックライスの絶妙な組み合わせを味わえます。

大人気「スーパー・ニンテンドー・ワールド」にホリデー気分のフード&グッズが勢ぞろい!

ウインター・デコレーションが華やかな「スーパー・ニンテンドー・ワールド」には、ホリデーフード&グッズが盛りだくさん。

シェフキノピオが腕を振るう「キノピオ・カフェ」には、スーパースターのついたツリーがかわいい「シェフ特製グラタン・ハンバーグステーキ&マッシュポテトのツリー」が今年も登場。

人気の食べ歩きメニューは、赤いこうらをイメージした「アカこうらのカルツォーネ」など期間限定のメニューを味わえます。

ショップには、マリオをイメージしたモコモコのバケットハットやリバーシブルの“ボムへい”ベレー帽など、トレンドアイテムも新登場! 今だけのマリオの世界で“アソビの本能”を解き放ち、全力で楽しみましょう。

グッズ詳細

トレンドアイテムで、大人気キャラクターと一緒に“寒さをぶっ飛ばせ”!

パークの仲間たちが、あったかグッズになってラインナップ。トレンドのカラーなどを取り入れたアイテムが続々登場中。

スヌーピーやエルモ、クッキーモンスターが包み込んでくれる「ブランケット」をはじめ、多彩なデザインが自慢のハットにも、耳付きの「バケットハット」や、後ろ姿がかわいくなる「ベレー帽」「イヤーマフカチューシャ」など、モコモコ手触りの冬バージョンが豊富に揃います。

また、胸元のポイントがかわいい総柄ニットのカーディガンやジャケット、ポケットからスヌーピーが覗くキュートなファーベストを、いつものコーディネ―トにプラスすれば寒さ対策もバッチリ!

スヌーピー、セサミストリートの仲間たち、ハローキティなど、大人気キャラクターのグッズで寒さをぶっ飛ばし、全てが超刺激的な冬のパークで、心も身体もアツくなる“超興奮の冬”を満喫できます。

※商品やメニューの価格やデザイン、販売店舗、販売開始日および販売方法などは、予告なく変更する場合があります

WIZARDING WORLD and all related trademarks, characters, names, and indicia are (c) & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (c) JKR. (s23)

Minions and all related elements and indicia TM & (c) 2023 Universal Studios. All rights reserved.

(c) Nintendo

TM & (c) 2023 Sesame Workshop

(c) 2023 Peanuts Worldwide LLC

(c) 2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ3101901

TM & (c) Universal Studios & Amblin Entertainment

TM & (c) Universal Studios. All rights reserved.

(エボル)