ルームウェアブランド「gelato pique(ジェラート ピケ)」は9月18日、第4弾となるクリスマスケーキの予約受付を全国のセブン-イレブン店舗とセブン-イレブンのネットサービスにて開始しました。

今回は、ストロベリークリームのケーキに“ピケベア”が座る、ピンクが主役の「クリームチーズと紅茶のピンクベアケーキ」が登場します。

ほんのり紅茶が香る柔らかなスポンジと、チーズクリームの層の間に、食感が楽しめるホワイトチョコクランチが入っているほか、味わいのアクセントとして甘酸っぱいストロベリージャムをプラス。こだわりの詰まったケーキとなっています。

直径約12cm(4号)で、3人~4人で楽しめるサイズ。

さらに、ケーキと合わせたピンクカラーのランチョンマットも登場。縁にはブランドロゴをデザインしているほか、ワンポイントとしてハートマークと「ALWAYS THINK ABOUT SOMEONE YOU LOVE.」のメッセージもくわえました。

ボックスも、ケーキに合わせてピンクカラーをメインとしたデザインを採用。ラウンドに配置したロゴの間に添えた小さいハートもポイントとなっています。

今年のクリスマスは、「gelato pique」のかわいらしいケーキで、楽しんでみてはいかがでしょうか?

商品概要

商品名:クリームチーズと紅茶のピンクベアケーキ

価格:5,616円

サイズ:(約)直径12㎝×高さ6㎝

販路:全国のセブン-イレブン店舗、セブン-イレブンのネットサービス「セブンミール」(https://www.sej.co.jp/products/christmas.html)

お渡し期間:12月20日(水)~12月25日(月)

販売店舗:全国のセブン-イレブン

※予約受付期間、お渡し日は商品によって異なります。

※地域により一部取り扱いが商品により異なります。

(フォルサ)