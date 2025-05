スターバックス コーヒー ジャパンは9月27日、スターバックス Fallシーズン 第二弾フード「Harvest Autumn -Everyone is an Artist」を発売しました。

実りの秋を楽しめるFallシーズンのフード第二弾。コーヒーの豆かすをリサイクルした、たい肥で栽培された抹茶やカボチャを使ったサステナブルフードや、コーヒーにぴったりなパンプキンのバスクチーズケーキなど、旬の味覚を堪能できるフードが登場しています

「Harvest Autumn -Everyone is an Artist」商品ラインナップ

「パンプキンのバスクチーズケーキ(再登場)」(520円)は、秋の味覚パンプキンを使ったなめらかな口当たりのバスクチーズケーキ※。ケーキの土台部分にはザクザクとした大麦入りビスケット生地を使用しています。

※バスクチーズケーキ:

ヨーロッパのバスク地方で食べられている表面が真っ黒に焼かれていることが特長のチーズケーキです。

「スイートポテトシフォンケーキ(再登場)」(455円)は、さつまいもの風味が豊かに感じられるスイートポテトシフォンケーキ。

スイートポテトのシフォン生地をホイップクリームで覆い、さらにスイートポテトクリームを波上に絞り仕上げています。

栗好きにはたまらない、栗づくしのパウンドケーキ「マロンパウンドケーキ(再登場)」(390円)。

マロンの甘露煮がごろっと入ったマロンペースト入りのパウンドケーキ生地に、さらにマロンクリームをトッピングしています。

もっちり食感が楽しい「もっちりボール 抹茶&パンプキンミルク」(370円)は、抹茶とパンプキンのひとくちサイズの焼き菓子。

原材料の抹茶(100%)と、パンプキンミルククリームに使用しているかぼちゃの一部は、スターバックスのコーヒー豆かすをリサイクルしたたい肥を使用して栽培されています。

「アーモンドクロッカン」(320円)は、ザクっとした食感のデニッシュに、香ばしいアーモンドを飴がけして焼き上げたクロッカン。一部店舗での限定販売となります

「クラブハウスサンド 石窯カンパーニュ(リニューアル)」(570円)は、トマト、レタス、スモークを効かせたベーコンなどバラエティ豊かな具材と、ボリュームアップさせたローストチキンでより食べ応えのある贅沢なサンドイッチ。ソースにはマスタードマヨソースとマヨネーズを使用しています。

メインの生ハムの旨みとモッツァレラチーズのコクがより味わえる「生ハム&モッツァレラチーズ サラダラップ(リニューアル)」(525円)。

サラダ部分にはトマトポテトサラダ、紫キャベツ・きゅうり・レタス、グレインサラダ・ハーブなど豊富な具材を詰め込んでいます。

(エボル)