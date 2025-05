スターバックス コーヒー ジャパンは9月1日より、「おさつ バター フラペチーノ」を全国のスターバックス(一部店舗を除く)にて発売します。

バター&はちみつがじゅわっとしみ込む焼き芋をイメージ

スターバックスの今秋のコンセプトは「Harvest Autumn -Everyone is an Artist-」(この秋は、みんながアーティスト。“実りの秋”が楽しめる味わいを商品に詰め込んで提供します。

今回発売する「おさつ バター フラペチーノ」は、バターとはちみつがじゅわっとしみ込むホクホクの焼き芋をイメージ。さつまいもの優しい甘さと甘じょっぱいハニーバターのコンビネーションが特長の一杯です。

フラペチーノのボディには、塩味とバターの香りを閉じ込めた焼き芋をごろっとチャンクのままブレンドしており、ホクホクとしたさつまいもの感覚が味わえるようになっています。

カップの底には、塩気が程よく効いた塩味 芋けんぴを忍ばせ、ひと口吸うたびにカリカリの食感が楽しめるように仕立てました。

より一層に焼き芋とバターの魅力を引き出すため、ホイップクリームには甘じょっぱいハニー バター ソースを回しかけ、塩味 芋けんぴも散りばめています。

さらに、9月22日からは、ハニー バター ソースと塩味 芋けんぴを増量した「おさつカスタマイズ」も開始予定となっています。

商品概要

商品名:おさつ バター フラペチーノ

販売期間:9月1日~10月10日(予定)

価格:テイクアウト678円、イートイン690円

取り扱い店舗:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)

(フォルサ)