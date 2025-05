森永乳業は7月24日週より、「すみっコぐらし」が登場する「マウントレーニア クリーミーストロベリーラテ」「マウントレーニア クリーミーバナナラテ」を期間限定で発売しました。

デザインは各商品8種の全16種類

「マウントレーニア」は、“チルドカップコーヒー”という新たなカテゴリーを創造したパイオニアブランド。

「マウントレーニア クリーミーストロベリーラテ」は、しっかりとしたミルク感と、国産とちおとめ果汁の甘さや香りが楽しめる商品です。

「マウントレーニア クリーミーバナナラテ」は、しっかりとしたミルク感と、完熟バナナ果汁の甘さが楽しめる商品となっています。

今回は、両商品が「すみっコぐらし」の期間限定パッケージで登場。パッケージは、各品8種、全16種で展開します。

ぜひこの機会に「マウントレーニア」のフルーツラテシリーズを飲んで、かわいい「すみっコぐらし」のキャラクターとともにすてきなリラックスタイムを過ごしてみてはいかがでしょうか。

商品概要

価格:各187円

(C)2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.

(フォルサ)